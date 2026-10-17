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Home MediCOOL Video Medicool | Sezonul 10. Cum decurge un transplant de păr? Medicii explică procedura pas cu pas
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Medicool | Sezonul 10. Cum decurge un transplant de păr? Medicii explică procedura pas cu pas

Episodul 6 de la MediCOOL - Sezonul 10, din 17 octombrie 2026. Mihail Pautov și medicii Cătălina Stoica, Ina Șoșoacă și Nico Ferariu explică etapele unui transplant de păr. Discuția prezintă procedura, perioada de recuperare și rezultatele care pot fi obținute, oferind o imagine clară asupra intervenției și a lucrurilor pe care pacienții trebuie să le cunoască înainte de a lua o decizie.
Sambata, 17.10.2026, 12:32
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Hello Chef sezonul 12. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul lui Maurice Munteanu

Hello Chef sezonul 12. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul lui Maurice Munteanu

Logo show Sambata, 17.10.2026, 14:58 Hello Chef sezonul 12. Chef Samuel și Roxana Blenche, o nouă provocare în bucătărie! Ce rețete au de gătit pentru Maurice Munteanu

Hello Chef sezonul 12. Chef Samuel și Roxana Blenche, o nouă provocare în bucătărie! Ce rețete au de gătit pentru Maurice Munteanu

Logo show Sambata, 17.10.2026, 14:30 Medicool | Sezonul 10. Secretele longevității la 81 de ani: rolul sportului în viața Suzanei Bulzan

Medicool | Sezonul 10. Secretele longevității la 81 de ani: rolul sportului în viața Suzanei Bulzan

Logo show Sambata, 17.10.2026, 12:50 Medicool | Sezonul 10. Ce obiceiuri ne ajută să trăim mai mult și ce ar trebui să evităm?

Medicool | Sezonul 10. Ce obiceiuri ne ajută să trăim mai mult și ce ar trebui să evităm?

Logo show Sambata, 17.10.2026, 12:42 Medicool | Sezonul 10. Remedii naturale pentru un păr sănătos: ce funcționează cu adevărat?

Medicool | Sezonul 10. Remedii naturale pentru un păr sănătos: ce funcționează cu adevărat?

Logo show Sambata, 17.10.2026, 12:39 Medicool | Sezonul 10. Părul se rărește? Ce trebuie să știi despre cele mai moderne soluții împotriva căderii părului

Medicool | Sezonul 10. Părul se rărește? Ce trebuie să știi despre cele mai moderne soluții împotriva căderii părului

Logo show Sambata, 17.10.2026, 12:31 Medicool | Sezonul 10. Greșelile care îți pot afecta unghiile! Explicațiile specialiștilor

Medicool | Sezonul 10. Greșelile care îți pot afecta unghiile! Explicațiile specialiștilor

Logo show Sambata, 17.10.2026, 12:30 Insula Iubirii Sezonul 10. Bianca și Narcis se apropie tot mai mult! Unde va duce conexiunea dintre ei?

Insula Iubirii Sezonul 10. Bianca și Narcis se apropie tot mai mult! Unde va duce conexiunea dintre ei?

Logo show Vineri, 16.10.2026, 23:30 Insula Iubirii Sezonul 10. Fetele de la Insula Iubirii, la lecții de box cu ispitele! Cine a câștigat lupta

Insula Iubirii Sezonul 10. Fetele de la Insula Iubirii, la lecții de box cu ispitele! Cine a câștigat lupta

Logo show Vineri, 16.10.2026, 23:30 Insula Iubirii Sezonul 10. Dor de casă și de prieteni! Ionuț Mocăniță resimte plecarea lui Marcel din Thailanda

Insula Iubirii Sezonul 10. Dor de casă și de prieteni! Ionuț Mocăniță resimte plecarea lui Marcel din Thailanda

Logo show Vineri, 16.10.2026, 23:30 Insula Iubirii Sezonul 10. Iubirea lor va rezista tentațiilor? Anamaria Corbu și Marian Gigi Boita ajung în Thailanda

Insula Iubirii Sezonul 10. Iubirea lor va rezista tentațiilor? Anamaria Corbu și Marian Gigi Boita ajung în Thailanda

Logo show Vineri, 16.10.2026, 21:25 Furnicuțele 2026. Ce nu a apucat Maurice Munteanu să-i spună tatălui său

Furnicuțele 2026. Ce nu a apucat Maurice Munteanu să-i spună tatălui său

Logo show Vineri, 16.10.2026, 19:00
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