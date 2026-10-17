Medicool | Sezonul 10. Cum decurge un transplant de păr? Medicii explică procedura pas cu pas
Episodul 6 de la MediCOOL - Sezonul 10, din 17 octombrie 2026. Mihail Pautov și medicii Cătălina Stoica, Ina Șoșoacă și Nico Ferariu explică etapele unui transplant de păr. Discuția prezintă procedura, perioada de recuperare și rezultatele care pot fi obținute, oferind o imagine clară asupra intervenției și a lucrurilor pe care pacienții trebuie să le cunoască înainte de a lua o decizie.
Sambata, 17.10.2026, 12:32