Medicool | Sezonul 10. Secretele longevității la 81 de ani: rolul sportului în viața Suzanei Bulzan

Episodul 6 de la MediCOOL - Sezonul 10, din 17 octombrie 2026. Mihail Pautov, medicul diabetolog Victor Chiper, cardiologul Alexandru Covaciu și antrenorul de fitness Andrei Barbu discută despre secretele longevității alături de Suzana Bulzan, în vârstă de 81 de ani. Sportul și exercițiile fizice sunt în centrul discuției, ca obiceiuri care pot susține un corp activ la orice vârstă.

Medicool | Sezonul 10. Ce obiceiuri ne ajută să trăim mai mult și ce ar trebui să evităm?

Sambata, 17.10.2026, 12:42

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Sambata, 17.10.2026, 12:39

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Sambata, 17.10.2026, 12:32

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Sambata, 17.10.2026, 12:31

Medicool | Sezonul 10. Greșelile care îți pot afecta unghiile! Explicațiile specialiștilor

Sambata, 17.10.2026, 12:30

Medicool | Sezonul 10. Masajul cu ventuze: cum funcționează și când poate ajuta

Sambata, 10.10.2026, 12:58

Medicool | Sezonul 10. Drumul spre performanță după o ruptură de ligamente. Povestea...

Sambata, 10.10.2026, 12:35

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Sambata, 10.10.2026, 12:10

Medicool | Sezonul 10. Ce tip de tuse ai și trebuie să mergi la medic

Sambata, 10.10.2026, 12:00

Medicool | Sezonul 10. Cât de sănătos este laptele

Sambata, 03.10.2026, 12:30

Medicool | Sezonul 10. Depresia postpartum: diagnostic, sprijin și tratament

Sambata, 03.10.2026, 12:30

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Sambata, 03.10.2026, 12:30