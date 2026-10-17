Medicool | Sezonul 10. Secretele longevității la 81 de ani: rolul sportului în viața Suzanei Bulzan
Episodul 6 de la MediCOOL - Sezonul 10, din 17 octombrie 2026. Mihail Pautov, medicul diabetolog Victor Chiper, cardiologul Alexandru Covaciu și antrenorul de fitness Andrei Barbu discută despre secretele longevității alături de Suzana Bulzan, în vârstă de 81 de ani. Sportul și exercițiile fizice sunt în centrul discuției, ca obiceiuri care pot susține un corp activ la orice vârstă.
Sambata, 17.10.2026, 12:50