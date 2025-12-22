Ionela și Teodor Roșu de la MPFM au devenit părinți pentru a doua oară. Imagini superbe cu fiica lor

Ionela Roșu din sezonul 4 Mireasă pentru fiul meu a născut de curând o fetiță superbă. Ea și Teodor Roșu au devenit părinți pentru a doua oară și au ajuns acasă cu fiica lor, spre bucuria lui Dominic, băiatul lor cel mare.

Dominic, fiul Ionelei și al lui Teodor Roșu de la MPFM, are acum o surioară. Soții Roșu au devenit părinți pentru a doua oară pe 18 decembrie. Foștii concurenți ai sezonului 4 Mireasă pentru Fiul Meu au anunțat pe rețelele sociale că familia lor este acum în formulă completă.

Un nou bebeluș în familia MPFM. Doi foști concurenți au devenit de curând părinții unei fetițe minunate: „Împreună suntem o familie mai bogată”

„18.12.2025. Bine ai venit acasă,prințesa noastră! Dragostea nu se împarte, se înmulțește.Am fost binecuvântați cu un băiețel care a devenit frate mai mare și cu o fetiță care a venit să ne schimbe lumea din nou. Împreună suntem o familie mai bogată, mai plină și mai recunoscătoare. Vă iubim enorm!”, a transmis familia Roșu pe Facebook.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Când au anunțat că vor fi în formulă de 4, Ionela și Teodor Roșu au precizat că sunt „cei mai fericiți de pe Pământ”

„Cuvintele sunt prea mici pentru a descrie bucuria și împlinirea ce o simțim, nu există fericire mai mare..mulțumim lui Dumnezeu pentru cea de-a doua minune din viața noastră, ești tot ce ne doream vă iubim cel mai mult. Acum putem spune că familia Roșu va fi în formulă completă. Astăzi inimile noastre bat în același ritm de fericire. Suntem acum patru – o familie unită, cu un băiețel care abia așteaptă să-și cunoască surioara și doi părinți care visează la viitorul ei. Ne dorim să crească iubită, liberă, curajoasă și cu zâmbetul mereu pregătit să lumineze lumea. Bine ai venit în povestea noastră, micuța noastră prințesă”, au anunțat Ionela și Teodor Roșu pe rețelele sociale.

Citește și: Elly și Christian Shonea de la MPFM au devenit părinți pentru a doua oară. Primele imagini cu micuța lor

Fanii Mireasa și implicit Mireasă pentru fiul meu se bucură să vadă ce familii frumoase s-au creat în cadrul show-ului matrimonial. În sezonul 4 de Mireasă pentru fiul meu Teodor a cunoscut-o pe Ionela, iar în prezent cei doi se bucură de familia lor minunată.

Ionela și Teodor își amintesc cu drag de anul pe care l-au petrecut în casa Mireasă pentru fiul meu, unde s-au cunoscut unul pe altul și s-au îndrăgostit „la prima vedere”.

„Acel an pe care l-am avut în casa Mireasă pentru fiul meu nici nu știu cu ce cuvinte să-l descriu. Eu mi-am dorit foarte mult să ajung în această competiție. Și am intrat chiar când s-a înscris și Ionela. Îmi amintesc când ne-am văzut prima oară Dar prima oară i-am auzit vocea. Vocea ei a fost pătrunzătoare. Am început timid. Prima oară când am văzut-o avea o mască pe față. Am vorbit și când și-a dat masca jos mi-a plăcut ceeace am văzut de prima oară”, a povestit Teodor despre începutul relației cu Ionela.

„Când am intrat în competiție nu sperăm să-mi găsesc pe cineva. Știu că sunt nebună. Eu n competiție am fost vulcanică și agitate și mă gândeam: Oare o să mă accepte cineva așa cum sunt?”: În momentul în care l-am întâlnit pe el am zis că e bărbatul de care o să fiu alături toată viața. A fost dragoste la prima vedere. Nu mă așteptam”, a povestit Ionela.