Mariana și Grigore Moldovan de la MPFM au divorțat. Ce a spus bărbatul despre motivele despărțirii

Mariana și Grigore Moldovan, foștii concurenți ai emisiunii matrimoniale Mireasă pentru fiul meu, au divorțat oficial. 

Publicat: Luni, 29 Septembrie 2025, 13:45 | Actualizat Luni, 29 Septembrie 2025, 13:57
Din păcate, povestea de dragoste dintre Grigore și Mariana de la MPFM a ajuns la final. Cei doi au divorțat la notar după 11 ani de căsnicie.

”Da, am divorțat”, a confirmat Grigore pentru Spynews.ro.

La finalul lunii iulie, când el și Mariana erau în proces de divorț, Grigore a realizat un clip cu clarificări, unde a confirmat despărțirea și a precizat că separarea s-a făcut la dorința Marianei.

Grigore Moldovan și Mariana s-au căsătorit civil în finala sezonului 3 MPFM, din 2014, și au făcut și cununia religioasă trei ani mai târziu, pe 27 mai 2017. Grigore și Mariana au împreună o fetiță pe nume Selena. Bărbatul a precizat că atât el cât și fosta lui soție vor face tot posibilul să-i fie bine copilului.

„Nu a fost decizia mea să divorțăm”. Ce a declarat Grigore de la MPFM despre despărțirea de Mariana

„Nu a fost decizia mea să divorțăm, a fost decizia soției. Cu siguranță într-o relație care ajunge la un final sunt doi vinovați. Nu știu care e vinovat mai mult, dar cert este că sunt doi vinovați. Motivele reale pentru care ne despărțim nu pot să vi le spun concret, dar cert este un lucru: eu am încercat să fiu un soț și un tată bun, nu am jignit-o pe soția mea, nu am bătut-o, nu am înșelat-o, nu am vicii, am fost familist, am mers la serviciu alături de soția mea. Cu toate acestea, după 12 ani de relație și 11 de la căsătorie, așa a fost să se întâmple. Nu cred că este cineva care trebuie condamnat pentru acest lucru. Soția mea nu își mai dorește să fie într-o relație cu mine, nu mai simte acest lucru, nu mai este de acord cu felul meu de a fi și asta este!

Grigore a mai precizat că nu a avut o relație bună cu părinții Marianei.

„Este adevărat că de-a lungul timpului, eu am avut o relație nu tocmai bună cu socrii mei, cu părinții soției mele. Am avut conflicte permanent și sunt tentat să cred că este unul dintre motivele despărțirii, faptul că nu mă înțeleg cu familia ei, dar nu vreau să dau vina pe acest lucru. Atât soția cât și părinții ei sunt oameni extraordinar. Vom rămâne părinți pentru fiica noastră în continuare și vom face tot posibilul să-i fie ei bine. Sper că vom putea să păstrăm o relație pentru fiica noastră, o relație bazată pe respect și asta este! Mergem înainte! Probabil totul s-a întâmplat în timp, tăcut și așa s-a ajuns la această decizie a soției mele”, a spus Grigore Moldovan pe Facebook.

Citește și: Ionela și Teodor de la MPFM vor fi părinți pentru a doua oară. Familia Roșu așteaptă o fetiță: „Suntem acum patru”

