Ionela și Teodor de la MPFM vor fi părinți pentru a doua oară. Familia Roșu așteaptă o fetiță: „Suntem acum patru”

Ionela și Teodor Roșu de la MPFM 4 așteaptă o fetiță. Cei doi foști concurenți vor deveni părinți pentru a doua oară.

Dominic, fiul Ionelei și al lui Teodor Roșu de la MPFM, va avea o surioară. Soții Roșu spun că sunt: „cei mai fericiți de pe Pământ”. Foștii concurenți ai sezonului 4 Mireasă pentru Fiul Meu au anunțat pe rețelele sociale că familia lor va fi în formulă completă după nașterea fetiței. Cei doi mai au un băiețel.

Ionela și Teodor de la MPFM vor fi părinți pentru a doua oară. Cum au făcut anunțul

„Cuvintele sunt prea mici pentru a descrie bucuria și împlinirea ce o simțim, nu există fericire mai mare..mulțumim lui Dumnezeu pentru cea de-a doua minune din viața noastră, ești tot ce ne doream vă iubim cel mai mult. Acum putem spune că familia Roșu va fi în formulă completă. Astăzi inimile noastre bat în același ritm de fericire. Suntem acum patru – o familie unită, cu un băiețel care abia așteaptă să-și cunoască surioara și doi părinți care visează la viitorul ei. Ne dorim să crească iubită, liberă, curajoasă și cu zâmbetul mereu pregătit să lumineze lumea. Bine ai venit în povestea noastră, micuța noastră prințesă”, au anunțat Ionela și Teodor Roșu pe rețelele sociale.

Fanii Mireasa și implicit Mireasă pentru fiul meu se bucură să vadă ce familii frumoase s-au creat în cadrul show-ului matrimonial. În sezonul 4 de Mireasă pentru fiul meu Teodor a cunoscut-o pe Ionela, iar în prezent cei doi se bucură de familia lor minunată.

Ionela și Teodor își amintesc cu drag de anul pe care l-au petrecut în casa Mireasă pentru fiul meu, unde s-au cunoscut unul pe altul și s-au îndrăgostit „la prima vedere”.

„Acel an pe care l-am avut în casa Mireasă pentru fiul meu nici nu știu cu ce cuvinte să-l descriu. Eu mi-am dorit foarte mult să ajung în această competiție. Și am intrat chiar când s-a înscris și Ionela. Îmi amintesc când ne-am văzut prima oară Dar prima oară i-am auzit vocea. Vocea ei a fost pătrunzătoare. Am început timid. Prima oară când am văzut-o avea o mască pe față. Am vorbit și când și-a dat masca jos mi-a plăcut ceeace am văzut de prima oară”, a povestit Teodor despre începutul relației cu Ionela.

„Când am intrat în competiție nu sperăm să-mi găsesc pe cineva. Știu că sunt nebună. Eu n competiție am fost vulcanică și agitate și mă gândeam: Oare o să mă accepte cineva așa cum sunt?”: În momentul în care l-am întâlnit pe el am zis că e bărbatul de care o să fiu alături toată viața. A fost dragoste la prima vedere. Nu mă așteptam”, a povestit Ionela.