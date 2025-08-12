Antena Căutare
Home Mireasa pentru fiul meu Stiri Ionela și Teodor de la MPFM vor fi părinți pentru a doua oară. Familia Roșu așteaptă o fetiță: „Suntem acum patru”

Ionela și Teodor de la MPFM vor fi părinți pentru a doua oară. Familia Roșu așteaptă o fetiță: „Suntem acum patru”

Ionela și Teodor Roșu de la MPFM 4 așteaptă o fetiță. Cei doi foști concurenți vor deveni părinți pentru a doua oară. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 12 August 2025, 13:36 | Actualizat Marti, 12 August 2025, 13:46
Galerie
Doi foști concurenți îndrăgiți de la MPFM vor deveni părinți pentru a doua oară: „Familia noastră va fi în formulă completă” | Antena 1 & Facebook

Dominic, fiul Ionelei și al lui Teodor Roșu de la MPFM, va avea o surioară. Soții Roșu spun că sunt: „cei mai fericiți de pe Pământ”. Foștii concurenți ai sezonului 4 Mireasă pentru Fiul Meu au anunțat pe rețelele sociale că familia lor va fi în formulă completă după nașterea fetiței. Cei doi mai au un băiețel.

Citește și: Despărțire la Mireasă pentru fiul meu! Un cuplu foarte îndrăgit s-a destrămat după mai bine de 10 ani de căsnicie

Ionela și Teodor de la MPFM vor fi părinți pentru a doua oară. Cum au făcut anunțul

„Cuvintele sunt prea mici pentru a descrie bucuria și împlinirea ce o simțim, nu există fericire mai mare..mulțumim lui Dumnezeu pentru cea de-a doua minune din viața noastră, ești tot ce ne doream vă iubim cel mai mult. Acum putem spune că familia Roșu va fi în formulă completă. Astăzi inimile noastre bat în același ritm de fericire. Suntem acum patru – o familie unită, cu un băiețel care abia așteaptă să-și cunoască surioara și doi părinți care visează la viitorul ei. Ne dorim să crească iubită, liberă, curajoasă și cu zâmbetul mereu pregătit să lumineze lumea. Bine ai venit în povestea noastră, micuța noastră prințesă”, au anunțat Ionela și Teodor Roșu pe rețelele sociale.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Elly și Christian Shonea de la MPFM au devenit părinți pentru a doua oară. Primele imagini cu micuța lor

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Fanii Mireasa și implicit Mireasă pentru fiul meu se bucură să vadă ce familii frumoase s-au creat în cadrul show-ului matrimonial. În sezonul 4 de Mireasă pentru fiul meu Teodor a cunoscut-o pe Ionela, iar în prezent cei doi se bucură de familia lor minunată.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ionela și Teodor își amintesc cu drag de anul pe care l-au petrecut în casa Mireasă pentru fiul meu, unde s-au cunoscut unul pe altul și s-au îndrăgostit „la prima vedere”.

„Acel an pe care l-am avut în casa Mireasă pentru fiul meu nici nu știu cu ce cuvinte să-l descriu. Eu mi-am dorit foarte mult să ajung în această competiție. Și am intrat chiar când s-a înscris și Ionela. Îmi amintesc când ne-am văzut prima oară Dar prima oară i-am auzit vocea. Vocea ei a fost pătrunzătoare. Am început timid. Prima oară când am văzut-o avea o mască pe față. Am vorbit și când și-a dat masca jos mi-a plăcut ceeace am văzut de prima oară”, a povestit Teodor despre începutul relației cu Ionela.

Colaj cu Ionela și Teodor de la MPFM
+1
Mai multe fotografii

„Când am intrat în competiție nu sperăm să-mi găsesc pe cineva. Știu că sunt nebună. Eu n competiție am fost vulcanică și agitate și mă gândeam: Oare o să mă accepte cineva așa cum sunt?”: În momentul în care l-am întâlnit pe el am zis că e bărbatul de care o să fiu alături toată viața. A fost dragoste la prima vedere. Nu mă așteptam”, a povestit Ionela.

Înapoi la Homepage
AS.ro „Când a comis-o băiatul meu…”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept” „Când a comis-o băiatul meu&#8230;”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept”
Observatornews.ro Patru pacienți noi cu Candida Auris la Floreasca. Reacția spitalului: Nu este focar, sunt purtători Patru pacienți noi cu Candida Auris la Floreasca. Reacția spitalului: Nu este focar, sunt purtători

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție Marti, 12.08.2025, 08:48
Speak și Ristei, despre cuplurile care au venit să se testeze real la Insula Iubirii Speak și Ristei, despre cuplurile care au venit să se testeze real la Insula Iubirii Marti, 12.08.2025, 12:00 Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Discuții acide între fete, în liniștea nopții Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Discuții acide între fete, în liniștea nopții Luni, 11.08.2025, 16:10 Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. Cristi Pungă, îngrijorat după ce Francesca Sarao a vorbit despre problemele din relația lor Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. Cristi Pungă, îngrijorat după ce Francesca Sarao a vorbit despre problemele din relația lor Luni, 11.08.2025, 22:02
Mai multe
Citește și
Despărțire la Mireasă pentru fiul meu! Un cuplu foarte îndrăgit s-a destrămat după mai bine de 10 ani de căsnicie
Despărțire la Mireasă pentru fiul meu! Un cuplu foarte îndrăgit s-a destrămat după mai bine de 10 ani de...
Edith și Ali de la Mireasă pentru fiul meu au devenit părinți. Prima imagine cu fetița lor
Edith și Ali de la Mireasă pentru fiul meu au devenit părinți. Prima imagine cu fetița lor
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x