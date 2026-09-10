Maria și Andrei Beleuț, discuție aprinsă la Mireasa. Declarația brunetei care l-a deranjat pe concurent

Andrei Beleuț a părut deranjat de declarațiile Mariei la Mireasa, după ce concurenta a făcut ironii subtile la adresa băieților, de față cu celelalte fete. Maria a preferat să nu spună la cine se referă.

Maria de la Mireasa a făcut ironii subtile la adresa celorlalți băieți. Concurenta a spus că băieții nu ar trebui să aibă pretenții de la viitoarele iubite, asta în condițiile în care băieții ar aștepta ca ele să vină la ei când se deschid ușile. Maria a continuat să facă ironii, fără să spună la cine s-a referit.

Ce replică i-a dat Andrei Beleuț Mariei, la Mireasa

După ce băieții au ascultat declarațiile Mariei, Andrei Beleuț a reacționat, spunând că ar fi trebuit ca ea să spună la cine se referă. Concurentul este convins că nu este vorba despre el, însă a părut deranjat de declarațiile ei.

„Eu vreau să știu, că bănuiesc că nu te-ai referit la toți bărbații… Ar fi bine să spui că nu ți-a plăcut X sau Beleuț sau oricine, ca să nu ne bagi pe toți (...) Înseamnă că ai pe cineva (n.r. în minte) (...) Nu m-am simțit”, a spus Andrei Beleuț, la Mireasa - Capriciile iubirii.

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Cum și-a explicat Maria ironiile subtile

Maria de la Mireasa a preferat să nu spună la cine se referă nici după ce a fost întrebată de Andrei Beleuț. Concurenta a declarat că nu vorbea despre o anumită persoană, ci că este vorba despre un comportament pe care l-a observat la toți băieții.

„Eu nu vreau să dau nume, eu vorbeam la general. Noi râdeam acolo (...) Dacă ați observat, eu râdeam, fetele râdeau, au mai fost mici chestii acolo, nu a venit nimeni să vă simțiți voi prost. Cred că știți că de când eu am venit în această emisiune, nu mi-am dat cu părerea despre niciunul dintre voi și chiar am ținut cu fiecare în parte, am vorbit frumos cu fiecare în parte, dar nu mi s-a părut normal că atunci când se deschid ușile, voi ca bărbați, voi să stați și să venim noi la voi”, a spus Maria.

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