Mireasa, sezon 14. De ce băiat s-a apropiat Claudia după ce a oprit cunoașterea cu Alberto: „Mă simt bine alături de el”

Claudia a ieșit recent din cunoașterea cu Alberto. În timp ce el petrece timp cu Paula, ea a avut parte de interacțiuni cu Adrian.

Adrian și Claudia au început să-și petreacă timpul împreună. Cei doi au avut diverse discuții și chiar s-au îmbrățișat. Băiatul a ținut să spună ce se simte în largul lui în prezența Claudiei.

„Claudia e o fată sociabilă, am ce să povestesc, dar fac pași mici, stau bine pe răbdare și mă simt în elementul meu când sunt cu ea”, a spus Adrian.

Citește și: Mireasa, sezon 14. Ronaldo, acuzat că are acasă o iubită însărcinată. Cum a răspuns noul concurent

De ce băiat s-a apropiat Claudia după ce a oprit cunoașterea cu Alberto: „Mă simt bine alături de el”

„Și eu mă simt bine alături de el. Și mă simt eu, deschisă. E prea devreme ca să pot spune ceva încă”, a spus Claudia.

Rămâne de văzut cum va evolua dinamica dintre ei.

Imaginile au fost difuzate în emisia live de pe 10 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Citește și: Mireasa, sezon 14. Un băiat ar vrea să renunțe la mama lui adoptivă din casă: „Am stricat prietenia”