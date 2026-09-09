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Este post pe 9 septembrie 2026? Ce spune calendarul ortodox despre ziua de după Sfânta Maria Mică

Ziua de 9 septembrie, imediat după sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, este dedicată în calendarul ortodox mai multor sfinți.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 09 Septembrie 2026, 09:32 | Actualizat Miercuri, 09 Septembrie 2026, 09:33
Este post pe 9 septembrie 2026? Ce spune calendarul ortodox despre ziua de după Sfânta Maria Mică | Shutterstock
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În această zi sunt prăznuiți Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria și, potrivit tradiției creștine, bunicii după mamă ai lui Iisus Hristos. Tot pe 9 septembrie sunt pomeniți Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău și Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona, doi sfinți români cinstiți de Biserica Ortodoxă.

Ce spune rânduiala bisericească

Deoarece în 2026 data de 9 septembrie cade într-o zi de miercuri, credincioșii respectă rânduiala obișnuită de post specifică acestei zile. Astfel, sărbătoarea nu aduce o dezlegare specială la pește, iar postul de miercuri este ținut conform calendarului bisericesc.

Chiar dacă este o sărbătoare importantă, credincioșii sunt îndemnați să păstreze rânduiala zilei și să acorde atenție rugăciunii și participării la slujbele religioase.

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Totodată, în această zi pot fi săvârșite parastase și pomeniri pentru cei trecuți la cele veșnice, potrivit rânduielilor bisericești. Aceste slujbe reprezintă momente de rugăciune și de pomenire a celor adormiți, alături de familie și comunitatea religioasă.

Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana

Potrivit tradiției liturgice, ziua de după un mare praznic împărătesc este dedicată celor prin care s-a împlinit taina sărbătorită. Astfel, în această zi sunt cinstiți Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria și bunicii după trup ai Mântuitorului Iisus Hristos.

Sfântul Ioachim se trăgea din tribul lui Iuda și era descendent al regelui David, în timp ce Sfânta Ana era fiica preotului Matan și provenea din tribul lui Levi. Cei doi sunt pomeniți pentru credința lor puternică și pentru răbdarea cu care au trecut peste anii îndelungați în care nu au avut copii.

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După o viață marcată de rugăciune și nădejde, dorința lor s-a împlinit, iar la bătrânețe au primit-o pe Maria. Ioachim și Ana sunt considerați un exemplu de familie creștină, dar și un simbol al stăruinței în rugăciune și al încrederii în Dumnezeu, arată crestinortodox.ro.

Rugaciune catre Sfintii Parinti Ioachim si Ana

Cei ce ati nascut pe Maica Vietii noastre, de Dumnezeu Nacatoarea si Pururea Fecioara Maria, paziti-ne cu rugaciunile voastre de toate primejdiile! Luati aminte la saracia noastra sufleteasca si trupeasca si imbogatiti-ne pe noi in Dumnezeu.

Sfanta Ana, ridica sfintele tale maini, cu care ai imbratisat pe Imparateasa Cerului si a pamantului, catre Parintele indurarilor si a toata mangaierea! Ca astfel, trecand cu vederea multimea pacatelor noastre, sa ne pazeasca pe noi de foamete, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri si de razboiul cel dintre noi. Aseaza, Sfanta Ana, in inimile conducatorilor tarii acesteia cele bune pentru sfintele lui Dumnezeu biserici!

Pazeste pe cei ce te cheama pe tine de moartea cea fara de veste. Apara-ne de vrajmasii cei vazuti si de cei nevazuti. Impaca neintelegerile din familii, fii sprijin celor neputinciosi. Celor cazuti in adancul pacatelor, lumineaza-le mintea, ca sa se intoarca la pocainta. Iar in vremea plecarii noastre din viata aceasta, sa ne aperi pe noi de cei ce se silesc a vana sufletele noastre.

Rugăciunea care se citește de Nașterea Maicii Domnului. Ce se spune pe 8 septembrie...
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