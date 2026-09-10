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Au eliberat cai sălbatici într-o pădure din Spania. „Munca” pe care animalele o fac acum pentru a preveni incendiile

Mai mulți cai sălbatici au fost eliberați într-o pădure din Spania pentru a ajuta la prevenirea incendiilor. Animalele au primit un rol important în protejarea zonei, fără să fie nevoie de intervenția oamenilor.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 10 Septembrie 2026, 21:07 | Actualizat Joi, 10 Septembrie 2026, 21:41
Au eliberat cai sălbatici într-o pădure din Spania. „Munca” pe care animalele o fac acum pentru a preveni incendiile | Profimediaimages.ro
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În Parcul Natural Alto Tajo, din Castilla-La Mancha, Spania, zonă cunoscută pentru pădurile întinse de pini și terenul său accidentat, șase cai Przewalski au primit șansa de a trăi din nou în libertate.

La începutul anului 2026, patru femele și doi masculi au fost lăsați să se deplaseze liber pe proprietatea La Campana, care se întinde pe aproximativ 1.000 de hectare.

Caii Przewalski au fost aduși din Franța și au trecut mai întâi printr-o perioadă de acomodare. Acum, animalele s-au adaptat noului mediu și trăiesc în libertate, într-un spațiu cât mai apropiat de habitatul lor natural, scrie endangeredlandscapes.org.

Au eliberat cai sălbatici într-o pădure din Spania

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Caii Przewalski sunt considerați ultimii cai cu adevărat sălbatici din lume. Spre deosebire de caii domestici care au ajuns ulterior să trăiască în libertate, această specie nu a trecut prin domesticire. Din păcate, caii Przewalski sunt o specie amenințată.

În Spania, animalele au primit însă o misiune care merge dincolo de protejarea speciei. Caii au fost eliberați în Alto Tajo pentru a readuce pășunatul natural într-o zonă în care numărul animalelor domestice care pășteau liber a scăzut foarte mult, notează rewilding-spain.com.

Pe măsură ce caii se hrănesc și se deplasează prin pădure, ei consumă iarba și alte plante. Astfel, reduc vegetația și cantitatea de biomasă din zonă. Acest lucru poate contribui la scăderea riscului de incendii.

Practic, caii Przewalski ajută la refacerea unui echilibru natural pierdut în timp. În același timp, proiectul oferă o șansă unei specii rare să trăiască în libertate, într-un mediu cât mai apropiat de cel natural.

Ce rol are pășunatul cailor

Caii nu sunt eliberați doar pentru a crește numărul animalelor sălbatice din regiune. Pășunatul lor are rolul de a înlocui o funcție ecologică pierdută în urma creșterii intensive a animalelor, odată cu dispariția cailor și a vitelor din anumite zone ale regiunii Alto Tajo.

Organizația Rewilding Spain susține că pășunatul natural al erbivorelor mari poate avea un rol important în refacerea ecosistemelor. Caii contribuie la acest proces pe măsură ce se hrănesc și se deplasează prin pădure.

Pășunatul lor are și un alt efect. Acesta poate îmbunătăți diversitatea și calitatea zonelor de pășunat pentru alte animale, precum cerbii, căprioarele și gazelele. Beneficiile pot ajunge inclusiv la oile și caprele domestice din regiune.

Practic, caii Przewalski nu sunt doar o specie rară readusă în libertate. Ei au devenit parte dintr-un proiect prin care natura este lăsată să își refacă, treptat, echilibrul.

Caii Przewalski, monitorizați permanent cu ajutorul unor dispozitive GPS

Cei șase cai Przewalski din proiectul din Spania sunt monitorizați permanent cu ajutorul unor dispozitive GPS. Cercetătorii pot vedea astfel unde se deplasează animalele, în ce zone pasc și cum se schimbă vegetația în timp. Scopul este de a afla cât de mult pot contribui caii la refacerea ecosistemului și la reducerea riscului de incendii, scrie www.endangeredlandscapes.org.

Proiectul are și o legătură spectaculoasă cu trecutul. În Peninsula Iberică au trăit, în urmă cu mii de ani, cai sălbatici cu trăsături asemănătoare celor Przewalski. Aceste animale au dispărut însă din regiune cu mult timp în urmă.

Acum, caii Przewalski au un rol aparte. Așa cum menționam și anterior, prin pășunat și deplasare, caii consumă vegetația și reduc treptat cantitatea de biomasă din anumite zone.

Este, de fapt, partea care face proiectul atât de interesant. În loc să se bazeze doar pe utilaje sau pe intervenții ale oamenilor pentru îndepărtarea vegetației, specialiștii au readus un animal care poate face acest lucru în mod natural. Nu înseamnă că oamenii sau utilajele nu mai sunt necesare și nici că acești cai pot opri incendiile. Proiectul urmărește, în primul rând, reducerea riscului, iar efectele lor sunt încă monitorizate.

Caii devin, de asemenea, parte a economiei turismului de natură din regiune. Prezența lor a atras deja vizitatori la Villanueva de Alcorón, unde excursiile ghidate le permit oamenilor să observe animalele trăind în mod independent în peisaj, mai notează www.rewilding-spain.com și www.endangeredlandscapes.org.

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