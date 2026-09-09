Cristi Chivu are o avere impresionantă. Câți bani a câștigat ca fotbalist, ce pierderi a avut în afaceri și cât va încasa la Inter până în 2028.

Averea impresionantă a lui Cristi Chivu. Cât câștigă la Inter și ce avere a strâns după o viață în fotbal | Hepta

Cristi Chivu a ajuns într-unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale. Fostul internațional român a avut succes atât ca fotbalist, cât și ca antrenor, iar performanțele obținute în ultimii ani au contribuit semnificativ la veniturile sale. În presa din România au apărut estimări potrivit cărora averea lui Chivu s-ar situa în jurul valorii de 20-25 de milioane de euro, însă nu există o cifră oficială publică privind averea totală a fostului fotbalist. Conform As.ro, în 2025, Cristi Chivu avea o avere estimată la 25 de milioane de euro.

Averea impresionantă a lui Cristi Chivu

Cea mai mare parte a banilor strânși de Cristi Chivu provine din cariera sa de fotbalist. Românul a evoluat la echipe importante din Europa, printre care Ajax Amsterdam, AS Roma și Inter Milano, clubul la care a petrecut șapte sezoane și alături de care a cucerit trofee importante, inclusiv Liga Campionilor în 2010.

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Perioada petrecută la Inter a fost una dintre cele mai profitabile din cariera lui Chivu. Potrivit informațiilor prezentate de Digi Sport, fostul fundaș ar fi încasat aproximativ 28 de milioane de euro numai din salariile primite în cei șapte ani petrecuți la formația nerazzurra, la care s-au adăugat bonusurile de performanță.

Înainte de transferul la Inter, Chivu a evoluat la AS Roma, unde, potrivit estimărilor apărute de-a lungul timpului în presa sportivă, avea un salariu anual de ordinul milioanelor de euro. Cariera sa internațională i-a permis astfel să acumuleze cea mai mare parte a averii înainte de retragerea din activitatea de fotbalist.

Afacerile lui Cristi Chivu

După ce a strâns o avere considerabilă din fotbal, Cristi Chivu a investit și în mai multe domenii. Numele său a fost asociat de-a lungul timpului cu afaceri din imobiliare, turism, transporturi și comerț.

În 2009, Cristi Chivu a intrat în afaceri imobiliare împreună cu impresarul său, Pietro Chiodi. Cei doi au cumpărat terenuri, case și alte proprietăți într-o perioadă extrem de proastă pentru piața imobiliară: chiar în apropierea crizei financiare.

Proprietățile cumpărate nu s-au vândut la prețurile așteptate, iar valoarea lor a scăzut puternic. Potrivit informațiilor publicate de presa vremii, firma asociată acestor investiții ajunsese să aibă datorii la acel moment.

În 2007, Chivu i-a oferit mamei sale, Mariana, un magazin de haine într-un mall din Timișoara. Afacerea a funcționat aproximativ doi ani, însă, potrivit relatărilor din presa vremii, compania înregistra pierderi lunare și a ajuns în cele din urmă la faliment.

Numele lui Chivu a mai fost asociat cu investiții în turism și cluburi, însă nici acestea nu ar fi generat rezultatele așteptate. Sursele care au făcut calculul pierderilor cumulate includ aceste proiecte alături de imobiliare, transport și comerț. Digi Sport, citând informațiile apărute anterior în Adevărul, vorbește despre aproximativ 7 milioane de euro pierduți în total.

Astfel, dacă estimările privind averea sa sunt corecte, grosul banilor nu ar proveni din businessurile pe care le-a încercat după retragerea din fotbal, ci din salariile și primele obținute în cariera de jucător, precum și din veniturile ulterioare din antrenorat și investiții.

Salariul lui Cristi Chivu la Inter Milano

Ascensiunea lui Chivu ca antrenor a adus un nou salt financiar. În iunie 2025, când a preluat prima echipă a lui Inter, presa italiană și cea internațională au relatat că românul urma să primească aproximativ 2,5 milioane de euro pe sezon, plus bonusuri.

După primul său sezon complet pe banca nerazzurrilor, Chivu a reușit o performanță remarcabilă: a cucerit atât titlul în Serie A, cât și Cupa Italiei. Inter a anunțat oficial în iunie 2026 prelungirea contractului până în 2028.

Potrivit La Gazzetta dello Sport, noul contract îi aduce antrenorului român un salariu de aproximativ 4 milioane de euro pe sezon, după ce în primul an la Inter a avut un venit de aproximativ 2 milioane de euro.

Câți bani ar putea încasa până în 2028

Cristi Chivu ar putea ajunge la aproximativ 8 milioane de euro pentru două sezoane. Calculul este unul orientativ și nu reprezintă valoarea oficială a contractului încasată efectiv de Chivu, deoarece pot exista bonusuri, taxe și alte componente contractuale.

Succesul de la Inter i-a consolidat poziția în fotbalul european și i-a oferit lui Cristi Chivu una dintre cele mai profitabile perioade din cariera sa de antrenor.