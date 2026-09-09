Carmen Chindriș a reușit să își țină viața sentimentală departe de lumina reflectoarelor, iar vestea că s-a căsătorit a luat prin surprindere publicul.

Cine este bărbatul cu care Carmen Chindriș s-a căsătorit în secret. Artista și-a ținut povestea de dragoste departe de ochii lumii | Instagram

Artista a spus „Da” pe 8 septembrie, în Bârsana, locul în care s-a născut și a crescut. În timp ce primele imagini de la nuntă au devenit publice, despre bărbatul care i-a devenit soț se cunosc foarte puține lucruri.

Cine este bărbatul cu care Carmen Chindriș s-a căsătorit

Carmen Chindriș a fost întotdeauna rezervată atunci când a venit vorba despre viața sa amoroasă. Artista a preferat să fie cunoscută pentru muzică și a evitat să ofere detalii despre relațiile sale.

Discreția a fost păstrată și în ceea ce îl privește pe bărbatul cu care s-a căsătorit. Până în prezent, artista nu a făcut publice detalii despre ocupația acestuia și nici nu a vorbit pe larg despre povestea lor de dragoste.

Articolul continuă după reclamă

Cei doi au apărut însă împreună în ziua nunții, iar imaginile de la eveniment au fost prezentate în exclusivitate la Spynews TV Live. Carmen Chindriș și soțul ei au ales pentru dansul mirilor melodia „Bună seara, iubite”, potrivit www.spynews.ro. Faptul că publicul știe atât de puține lucruri despre soțul artistei nu este întâmplător.

Carmen Chindriș a explicat în trecut de ce preferă să nu își transforme viața personală într-un subiect public: „Prefer să nu vorbim despre lucrul ăsta, pentru că nu mi se pare relevant deloc. Noi toți vrem să ne prezentăm ca artiști. Asta e munca noastră, asta facem și nu are rost. Nu e ceva interesant de povestit. Dacă va fi și voi simți eu să zic o chestie, o să zic, dar așa nu… nu am nimic interesant de zis”, spunea Carmen Chindriș, potrivit www.romaniatv.net.

Citește și: Carmen Chindriș s-a căsătorit în mare secret! Unde a avut loc cununia și cum a arătat artista în ziua cea mare

Carmen Chindriș spunea în trecut că nu visa la o nuntă

Căsătoria artistei este cu atât mai surprinzătoare cu cât, în trecut, Carmen Chindriș mărturisea că nu se numără printre femeile care au visat dintotdeauna la momentul în care vor îmbrăca rochia de mireasă. Cântăreața spunea că nu este atrasă de nunțile opulente și că nu avea neapărat dorința de a deveni mireasă:

„Dacă aș fi mireasă eu? Habar n-am, nu m-am gândit niciodată. Nu e neapărat o dorință de-a mea. Nu am dorințe din astea. Nicio treabă. Nu sunt cu nunțile, nu sunt cu opulența. Nu sunt. Așa mă simt cel mai bine”, declara artista, conform www.romaniatv.net. Până la urmă, Carmen Chindriș a ales exact varianta care pare să i se potrivească: o ceremonie discretă, organizată acasă, în Maramureș, alături de familie și de oamenii apropiați.

Carmen Chindriș s-a căsătorit în Bârsana

Cununia religioasă a avut loc pe 8 septembrie, în Bârsana, satul natal al artistei. La ceremonie au participat membrii familiei și prietenii apropiați, potrivit www.spynews.ro. Pentru unul dintre cele mai importante momente ale zilei, Carmen Chindriș nu a ales o ținută obișnuită de mireasă. Artista a mers la biserică îmbrăcată în port popular, iar alegerea a avut și o puternică semnificație de familie.

Cămașa purtată de Carmen Chindriș la cununia religioasă fusese îmbrăcată chiar de mama sa în ziua propriei nunți. Mai mult, ținuta tradițională a fost realizată de mama artistei. După ceremonie, Carmen Chindriș a mărturisit că emoțiile au fost mari și că a și plâns în ziua nunții: „Am plâns puțin, dar mi-a trecut. Sunt emoționată, îți dai seama”, a declarat Carmen Chindriș pentru Spynews TV Live, conform www.spynews.ro.

Artista a dezvăluit atunci și că ținuta tradițională nu avea să fie singura purtată în ziua nunții. Ulterior, Carmen Chindriș urma să îmbrace și o rochie clasică de mireasă.

Nunta a venit astfel după o perioadă în care Carmen Chindriș a reușit să își protejeze relația de expunerea publică, alegând să vorbească foarte rar despre bărbatul din viața sa.