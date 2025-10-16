Mireasa, sezon 12. Diana, decizie fermă în legătură cu Sorin. „Mai sunteți într-o cunoaștere?” Cum au răspuns cei doi

Antena Căutare
Diana și Sorin au încheiat cunoașterea în emisia live din 16 octombrie 2025. Fata a spus motivele clare pentru care a luat decizia.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Joi, 16 Octombrie 2025, 14:32 | Actualizat Joi, 16 Octombrie 2025, 14:32
După mesajul de la fosta iubită, Sorin a plâns în pauza publicitară. „Fix așa am fost și eu”, i-a spus Cosmin care a împărtășit din propria experiență. Diana și Sorin au vorbit, totuși, despre situația dintre ei, iar băiatul i-a spus că ar trebui să se evite.

„Vreau să-ți zic că îmi pare rău că s-a ajuns aici. Cred că ar trebui să ne evităm”, i-a spus Sorin. Cu toate acestea, la task-ul care au avut loc aseară, cei doi au participat împreună În live, Simona Gherghe a întrebat care este situația dintre ei la momentul actual.

Diana și Sorin au încheiat cunoașterea în emisia live din 16 octombrie 2025

Diana și Sorin au discutat despre situația dintre ei și au luat o decizie fermă. Mai mult tânăra a explicat ce a fost cel mai greu pentru ea, de data aceata.

„A fost un duș rece care m-a ajutat să realizez că fiecare cel mai bine să meargă pe drumul lui”, a spus Diana. La rândul lui, Sorin a declarat că, pentru el, cel mai greu a fost să o vadă pe fată plângând.

„O să fie foarte greu, dar ne evităm, nu mai vorbim”, a mai adăugat el. În plus, tânăra a ținut să spună că participarea împreună la rask nu a fost alegerea ei.

„Aveam în cap pe cineva cu care să merg”, a mai adăugat ea.

Întrebați dacă mai sunt într-o cunoaștere, ambii au răspuns imediat că nu.

„Ieri a fost ceva foarte diferit. De fiecare dată m-am dus și m-am izbit de zid, dar ieri a venit zidul și s-a lovit de mine. Ceva s-a întâmplat ieri. Nu-mi mai vine să plâng, să sufăr. Sunt ok dacă vorbesc cu el, dacă nu vorbesc cu el. Totate s-au adunat. M-au rănit foarte mult și comparațiile și alegerile”, a explicat Diana în emisia live din 16 octombrie 2025.

„Puteai să mă întrebi”, i-a mai răspuns tânăra tăios după ce el a recunosc că nu știe exact ce a deranjat-o pe Diana.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

