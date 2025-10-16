Mireasa, sezon 12. Diana, decizie fermă în legătură cu Sorin. „Mai sunteți într-o cunoaștere?” Cum au răspuns cei doi

Diana și Sorin au încheiat cunoașterea în emisia live din 16 octombrie 2025. Fata a spus motivele clare pentru care a luat decizia.

După mesajul de la fosta iubită, Sorin a plâns în pauza publicitară. „Fix așa am fost și eu”, i-a spus Cosmin care a împărtășit din propria experiență. Diana și Sorin au vorbit, totuși, despre situația dintre ei, iar băiatul i-a spus că ar trebui să se evite.

„Vreau să-ți zic că îmi pare rău că s-a ajuns aici. Cred că ar trebui să ne evităm”, i-a spus Sorin. Cu toate acestea, la task-ul care au avut loc aseară, cei doi au participat împreună În live, Simona Gherghe a întrebat care este situația dintre ei la momentul actual.

Diana și Sorin au discutat despre situația dintre ei și au luat o decizie fermă. Mai mult tânăra a explicat ce a fost cel mai greu pentru ea, de data aceata.

„A fost un duș rece care m-a ajutat să realizez că fiecare cel mai bine să meargă pe drumul lui”, a spus Diana. La rândul lui, Sorin a declarat că, pentru el, cel mai greu a fost să o vadă pe fată plângând.

„O să fie foarte greu, dar ne evităm, nu mai vorbim”, a mai adăugat el. În plus, tânăra a ținut să spună că participarea împreună la rask nu a fost alegerea ei.

„Aveam în cap pe cineva cu care să merg”, a mai adăugat ea.

Întrebați dacă mai sunt într-o cunoaștere, ambii au răspuns imediat că nu.

„Ieri a fost ceva foarte diferit. De fiecare dată m-am dus și m-am izbit de zid, dar ieri a venit zidul și s-a lovit de mine. Ceva s-a întâmplat ieri. Nu-mi mai vine să plâng, să sufăr. Sunt ok dacă vorbesc cu el, dacă nu vorbesc cu el. Totate s-au adunat. M-au rănit foarte mult și comparațiile și alegerile”, a explicat Diana în emisia live din 16 octombrie 2025.

„Puteai să mă întrebi”, i-a mai răspuns tânăra tăios după ce el a recunosc că nu știe exact ce a deranjat-o pe Diana.

