Liliana și Teo au dezvăluit sexul copilului. Foștii concurenți ai sezonului 11 Mireasa au spus dacă așteaptă fetiță sau băiețel

Liliana și Teo din sezonul 11 Mireasa au dezvăluit sexul bebelușului pe care îl așteaptă. Cei doi mai au puțin până când vor deveni părinți. 

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 28 Februarie 2026, 11:56 | Actualizat Sambata, 28 Februarie 2026, 12:04
Liliana și Teo de la Mireasa vor deveni părinți | TikTok

Liliana și Teo vor fi părinții unei fetițe! Foștii concurenți ai sezonului 11 Mireasa au făcut gender reveal.

Liliana și Teo au organizat o petrecere, unde au participat cei apropiați. Edera și Liviu, colegii lor de competiție au fost și ei prezenți. Înainte de a sparge balonul în care se aflau confetiile roz, cei invitați, dar și părinții au fost întrebați ce cred că va fi bebelușul. Liviu a spus că el crede că va fi fată, iar Edera a spus că ea crede că va fi băiat.

El credea că e băiat, ea credea că e fată. Cine a avut dreptate? Liliana și Teo de la Mireasa sezon 11 au dezvăluit sexul bebelușului

„Eu cred că e băiat, acum nu știu ce crede soția mea, dar eu asta vreau!”, a spus Teo.

„Eu cred că este cu roz, fetiță. Ce o fi, să fie sănătos!”, a spus Liliana, completată de logodnicul ei: „Da, asta e important!”.

Liliana a țipat și a sărit de bucurie când a văzut culoarea confetiilor. Liliana și Teo așteaptă o fetiță!

Teo și Liliana s-au logodit la Mireasa, dar nu s-au căsătorit în emisiune

Teo și Liliana au fost al cincilea cuplu logodit din sezonul 11 Mireasa. În emisia live de pe pe 19 iunie 2025 au fost difuzate imagini de la logodna celor doi.

La o lună de relație, Liliana și Teo s-au logodit. Într-un cadru de poveste, băiatul a îngenunchiat în fașa iubitei: „Hai să ciocnin pentru on lună de relație. Te iubesc din tot sufletul și ești tot ceea ce vreau pe lumea asta!”, i-a spus Teo Lilianei, invitând-o la dans.

„Mi-a mai rămas un singur lucru de spus. Vrei să fii soția mea pentru tot restul vieții?”, a întrebat Teo.

„Da! Vreau! Vreau! Vreau”, a spus Liliana.

„Chiar mă faci cel mai fericit!”. a spus Teo.

„Din doi cred că am format o singură persoană!”, a mai spus Liliana.

Cu toate că fata a spus DA, ei au anunțat încă de atunci că nu vor să se căsătorească în emisiune.

„Evident că acum o lună nu mă gândeam la inel. Știu că am buletinul expirat, mi-a explicat luna trecută pe 18. Sincer nu m-am gândit la căsătorie, dar știam că-mi trebuie buletinul. Nu ne dorim niciunul dintre noi să ne căsătorim. Vorbesc și în numele lui Teo. Având în vedere că nu ne căsătorim aici, o să-mi fac buletinul după ce ieșim din competiție”, a spus Liliana la acel moment.

Liliana și Teo colaj
Maria și Cristian au dezvăluit sexul copilului. Câștigătorii sezonului 11 Mireasa au spus dacă așteaptă fetiță sau băiețel

Mireasa, sezon 13. Ce a transmis Larisa după eliminarea din competiție. Mesajul postat imediat după ce și-a primit telef...
