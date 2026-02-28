Mireasa, sezon 13. Ce a transmis Larisa după eliminarea din competiție. Mesajul postat imediat după ce și-a primit telefonul

Antena Căutare
Larisa a părăsit casa Mireasa în gala de pe 27 februarie 2026, fiind pe ultimul loc în clasamentul publicului. Tânăra a publicat un mesaj pe rețelele sociale, imediat după ce și-a primit telefonul.

Publicat: Sambata, 28 Februarie 2026, 10:42 | Actualizat Sambata, 28 Februarie 2026, 10:52
Larisa a părăsite casa Mireasa | Antena 1

Larisa și George au oprit cunoașterea după o discuție scurtă, în care el a spus că nu simte ce ar trebui să simtă înaintea începutului unei relații, iar ea i-a spus cu glasul tremurând că cel mai bine e să se oprească. Fata a avut momente în care a plâns și a suferit pentru că, firește, avea niște așteptări în contextul cunoașterii. În gala de pe 27 februarie, cursa de eliminare a fost pierdută de Daniela, dar a fost în top, a avut imunitate, iar fata eliminată în locul său a fost cea de pe ultimul loc în clasamentul publicului, adică Larisa.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Rezultatul cursei de eliminare la care s-au aflat 5 concurenți. Pe cine a votat publicul

Mesajul transmis de Larisa imediat după eliminarea din casa Mireasa

La scurt timp după ce a părăsit emisiunea Larisa a publicat un mesaj despre experiența sa și despre curajul de a rămâne așa cum este ea, indiferent de circumstanțe:

„Astăzi se încheie pentru mine o etapă care mi-a pus sufletul pe tavă. Experiența mea în Mireasa nu a fost doar despre o emisiune, ci despre trăiri sincere, vulnerabilitate, curaj și despre a învăța să rămân eu, chiar și atunci când nu a fost ușor.

Am intrat cu inima deschisă și plec cu ea mai plină ca niciodată. Au fost zile în care am zâmbit din tot sufletul și zile în care am plâns, dar fiecare moment m-a construit și m-a făcut mai puternică.
Vreau să vă mulțumesc vouă, celor care ați fost lângă mine. Pentru mesaje, pentru susținere, pentru voturi, pentru fiecare cuvânt bun care mi-a ajuns la inimă exact atunci când aveam nevoie.

Larisa s-a adresat celor care au susținut-o în cadrul competiției și a mărturisit că a învățat niște lecții importante în cele aproape 2 luni petrecute în casa Mireasa.

Mulțumesc celor care au crezut în mine chiar și atunci când eu poate mă îndoiam. Mulțumesc pentru încurajări, pentru energia frumoasă și pentru faptul că mi-ați fost sprijin într-o experiență atât de intensă.

Plec cu lecții, cu amintiri și cu o recunoștință pe care nu o pot pune complet în cuvinte. Indiferent ce urmează, o parte din inima mea va rămâne mereu acolo, alături de voi.
Vă îmbrățișez cu toată căldura mea și vă mulțumesc că mi-ați fost alături”, a mai scris Larisa.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Mama Larisei, intervenție telefonică după ce fata și George au oprit cunoașterea. Cum a contrazis-o băiatul

