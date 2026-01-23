Mireasa sezonul 12, 23 ianuarie 2026. Cum a decurs date-ul dintre Daniela și George! Momente tensionate

Ediția din 23 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. După aliniere, George ar fi trebuit să aibă un date cu Daniela, însă a cerut producătorilor să i-l ofere lui Darius, pentru că între cei doi se simte o atracție vizibilă și George consideră că nu are rost să participe. Motivul lui este legat de trecutul lui Daniela, care a practicat videochat, lucru peste care nu reușește să treacă. Cu toate acestea, cei doi au trebuit să aibă parte de date, dar lucrurile nu au decurs cum se așteptau.

