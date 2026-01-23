Mireasa sezonul 12, 23 ianuarie 2026. Cum a decurs date-ul dintre Daniela și George! Momente tensionate

Antena Căutare
Ediția din 23 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. După aliniere, George ar fi trebuit să aibă un date cu Daniela, însă a cerut producătorilor să i-l ofere lui Darius, pentru că între cei doi se simte o atracție vizibilă și George consideră că nu are rost să participe. Motivul lui este legat de trecutul lui Daniela, care a practicat videochat, lucru peste care nu reușește să treacă. Cu toate acestea, cei doi au trebuit să aibă parte de date, dar lucrurile nu au decurs cum se așteptau.
Vineri, 23.01.2026, 16:07
