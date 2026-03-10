Antena Căutare
Mesajul de pe o mașină din Hunedoara care a devenit viral. Bărbatul a avut parte de un șoc când l-a văzut

Ce a putut să scrie pe mașină. Mesajul misterios l-a pus pe gânduri pe bărbatul din Hunedoara.

Publicat: Marti, 10 Martie 2026, 13:06 | Actualizat Marti, 10 Martie 2026, 13:07
O tânără din Hunedoara a făcut un gest neașteptat și a ales să transmită un mesaj extrem de important prin intermediul unei mașini. Destinatarul a avut un șoc atunci când și-a văzut mașina în parcare. Totul se întâmplă în Hunedoara, iar imaginile au ajuns deja virale în mediul online. Mesajul neașteptat a fost preluat, iar acum face înconjurul internetului.

Fenomenul „mesajelor publice” a luat amploare în ultima perioadă. O tânără a decis că este timpul să-i transmită unui bărbat un mesaj într-un mod nou și inventiv.

Într-o parcare din Hunedoara, oamenii au putut vedea o mașină roșie care i-a făcut să-și scoată imediat telefoanele pentru a o surprinde într-o fotografie. Impactul vizual este unul puternic și imediat, iar mesajul cu greu poate fi ignorat.

Spre deosebire de mesajele tradiționale prin SMS sau de momentele intime în care se oferă astfel de vești, tânăra a făcut o alegere mai puțin discretă. Gestul său a fost unul foarte vizibil, iar mesajul a ajuns direct la destinatar. „Foaia de scris” a tinerei a fost mașina unui bărbat.

Deși automobilul părea parcat în mod obișnuit, pe lateralul acestuia se putea observa un mesaj scris cu litere mari pe caroserie. O femeie a ales să anunțe în acest mod că este însărcinată și că urmează să devină mamă. Modul direct de a transmite mesajul prin intermediul caroseriei vehiculului a transformat momentul într-unul viral, au relatat cei de la SpyNews.

Pe caroseria mașinii roșii scrie, cu alb: „M-ai lăsat gravidă”. Alături de mesaj, tânăra a desenat și o inimioară.

Mesajele publice, tot mai populare în ultimul an

Astfel de mesaje au devenit tot mai întâlnite în ultima perioadă. Nu este singura situație în care oamenii recurg la gesturi neobișnuite. În urmă cu ceva timp, un bărbat a impresionat printr-un gest extrem de costisitor. Se întâmpla în Cluj-Napoca.

Acesta a dorit să-și împace iubita și a ales o platformă specială pe care se afla o mașină inscripționată cu mesajul „Iartă-mă”. Platforma a străbătut orașul și a captat imediat privirile tuturor celor aflați pe stradă. Gestul său a fost imediat surprins de trecători, iar la scurt timp a făcut înconjurul internetului.

Se pare că metodele clasice de a transmite mesaje se demodează în zilele noastre. Gesturile intime sunt acum înlocuite cu declarații sonore sau extrem de vizibile. Mulți combină creativitatea cu curajul și duc gesturile simple la următorul nivel.

De altfel, astfel de gesturi stârnesc o mulțime de reacții în rândul comunităților locale și nu numai. În timp ce unii privesc gestul ca pe un moment de curaj, alții văd situația cu un ochi critic. În plus, în ultimii ani se observă o tendință de scădere a mesajelor și momentelor intime. Oamenii își trăiesc acum viețile tot mai public, împărtășind situații din viața lor cu comunitățile pe care le au în mediul online și nu numai.

