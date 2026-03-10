Ce a putut să scrie pe mașină. Mesajul misterios l-a pus pe gânduri pe bărbatul din Hunedoara.

Mesajul de pe o mașină din Hunedoara care a devenit viral. Bărbatul a avut parte de un șoc când l-a văzut | SpyNews

O tânără din Hunedoara a făcut un gest neașteptat și a ales să transmită un mesaj extrem de important prin intermediul unei mașini. Destinatarul a avut un șoc atunci când și-a văzut mașina în parcare. Totul se întâmplă în Hunedoara, iar imaginile au ajuns deja virale în mediul online. Mesajul neașteptat a fost preluat, iar acum face înconjurul internetului.

Mesajul de pe o mașină din Hunedoara care a devenit viral

Fenomenul „mesajelor publice” a luat amploare în ultima perioadă. O tânără a decis că este timpul să-i transmită unui bărbat un mesaj într-un mod nou și inventiv.

Într-o parcare din Hunedoara, oamenii au putut vedea o mașină roșie care i-a făcut să-și scoată imediat telefoanele pentru a o surprinde într-o fotografie. Impactul vizual este unul puternic și imediat, iar mesajul cu greu poate fi ignorat.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Vulturii s-au întors în România după 70 de ani de absență. Unde se află primele exemplare de vulturi suri la noi în țară

Spre deosebire de mesajele tradiționale prin SMS sau de momentele intime în care se oferă astfel de vești, tânăra a făcut o alegere mai puțin discretă. Gestul său a fost unul foarte vizibil, iar mesajul a ajuns direct la destinatar. „Foaia de scris” a tinerei a fost mașina unui bărbat.

Deși automobilul părea parcat în mod obișnuit, pe lateralul acestuia se putea observa un mesaj scris cu litere mari pe caroserie. O femeie a ales să anunțe în acest mod că este însărcinată și că urmează să devină mamă. Modul direct de a transmite mesajul prin intermediul caroseriei vehiculului a transformat momentul într-unul viral, au relatat cei de la SpyNews.

Citește și: Numărul de copii care afectează longevitatea mamelor. Ce femei trăiesc mai puțin, în medie

Pe caroseria mașinii roșii scrie, cu alb: „M-ai lăsat gravidă”. Alături de mesaj, tânăra a desenat și o inimioară.

Mesajele publice, tot mai populare în ultimul an

Astfel de mesaje au devenit tot mai întâlnite în ultima perioadă. Nu este singura situație în care oamenii recurg la gesturi neobișnuite. În urmă cu ceva timp, un bărbat a impresionat printr-un gest extrem de costisitor. Se întâmpla în Cluj-Napoca.

Citește și: Ziua este asistent medical, dar în timpul liber face avere petrecând timp cu bărbații singuri: „Uneori vor doar să le gătesc cina”

Acesta a dorit să-și împace iubita și a ales o platformă specială pe care se afla o mașină inscripționată cu mesajul „Iartă-mă”. Platforma a străbătut orașul și a captat imediat privirile tuturor celor aflați pe stradă. Gestul său a fost imediat surprins de trecători, iar la scurt timp a făcut înconjurul internetului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Se pare că metodele clasice de a transmite mesaje se demodează în zilele noastre. Gesturile intime sunt acum înlocuite cu declarații sonore sau extrem de vizibile. Mulți combină creativitatea cu curajul și duc gesturile simple la următorul nivel.

Citește și: Riscul la care te expui dacă aprinzi lumânări în interiorul casei. Cum îți pot afecta sănătatea, potrivit experților

De altfel, astfel de gesturi stârnesc o mulțime de reacții în rândul comunităților locale și nu numai. În timp ce unii privesc gestul ca pe un moment de curaj, alții văd situația cu un ochi critic. În plus, în ultimii ani se observă o tendință de scădere a mesajelor și momentelor intime. Oamenii își trăiesc acum viețile tot mai public, împărtășind situații din viața lor cu comunitățile pe care le au în mediul online și nu numai.