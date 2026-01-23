Mireasa sezonul 12, 23 ianuarie 2026. George nu poate trece peste trecutul Danielei! Ce i-a spus la date

Ediția din 23 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. După aliniere, George ar fi trebuit să aibă un date cu Daniela, însă a ales să cedeze întâlnirea lui Darius, cei doi fiind vizibil atrași unul de celălalt. Motivul lui George ține de trecutul Danielei, care a lucrat în videochat, peste care nu reușește să treacă. Cu toate acestea, date-ul a avut loc, dar lucrurile nu au decurs așa cum se așteptau.

