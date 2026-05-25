Mireasa, sezonul 13. Diversiunea lui Alexandru care i-a trimis pe băieți la somn după party

Ediția din 25 mai 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Noaptea de după petrecere a fost una extrem de agitată în casa Mireasa, iar pentru băieți s-a dovedit a fi aproape imposibil să meargă la culcare, energia fiind încă la cote maxime. Văzând că distracția continuă în dormitor și că nimeni nu are de gând să adoarmă, Alexandru a pus la cale o diversiune genială. Acesta le-a transmis colegilor săi că echipa de producție a dat ordin clar ca toată lumea să se bage imediat la somn. Planul a funcționat perfect, iar concurentul a recunoscut ulterior, amuzat: „A fost o minciună mică!”.

Luni, 25.05.2026, 15:58