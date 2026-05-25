Mireasa, sezon 13. Giulia, acuzată că ar fi fost prinsă „la furat” în metroul londonez. Cum a explicat imaginile de pe rețele

În direct la Mireasa, în emisia de pe 25 mai 2026, a fost difuzat un clip cu Giulia care circulă pe rețelele sociale. Videoclipul este însoțit de acuzații de furt, iar concurenta Mireasa a explicat ce s-a întâmplat, de fapt.

„Au mai apărut niște imagini cu tine, Giulia. Aș vrea să le vedem împreună și să ne spui tu despre ce e vorba”, a spus Simona Gherghe.

„Au mai apărut niște imagini cu tine, Giulia...”. Concurenta Mireasa, acuzată că ar fi fost prinsă „la furat” în metroul londonez. Cum a explicat fata imaginile cu ea care circulă pe rețelele sociale

„Aveam vreo 17 ani, chiar i-am spus lui Alex despre ce s-a întâmplat atunci. Eram cu mătușa mea la Londra, la metrou și o femeie româncă s-a împins în mătușa mea. Mătușa mea avea cărucior și a, întrebat-o de ce se împinge în ea, a început să ne filmeze și la vreo săptămână a apărut un videoclip pe rețele, spunând că noi mergem la cerșit în Anglia, că mergem că furăm, să cerșim. Este o chestie total falsă”, a spus Giulia.

Și mătușa ei a trimis un mesaj, căruia Simona Gherghe i-a dat citire după explicațiile Giuliei, iar povestea a coincis. De asemenea, mătușa a prezentat dovezi că a solicitat ștergerea videoclipului respectiv și a trimis fotografii cu fetița sa în cărucior din acea zi, în contextul în acuzațiile false s-a spus că în cărucior nu se afla niciun bebeluș.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

