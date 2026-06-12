Mireasa, sezonul 13. Gesturi tandre între Denis și Bianca

Ediția din 12 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Denis și Bianca au stat pe parcursul zilei de ieri atât în apropieri cât și în complimente.

Mireasa, sezonul 13. Meci de fotbal tensionat între băieți

Vineri, 12.06.2026, 15:38

Mireasa, sezonul 13. Ce și-ar fi dorit fetele: să fie singure în casă sau alături de mame?

Vineri, 12.06.2026, 15:32

Mireasa, sezonul 13. Claudia către Denis: Te iert pentru tot, dar nu pot să uit atitudinea ta!

Vineri, 12.06.2026, 14:39

Mireasa, sezonul 13. Darius se bagă peste Daniela și Mihai! Nu îi lasă să se cunoască

Vineri, 12.06.2026, 14:29

Mireasa, sezonul 13. Ce părere au mamele despre Claudia? Părerile lor sincere: „Îți pierzi...

Joi, 11.06.2026, 16:04

Mireasa, sezonul 13. Ema și Alan, primul live pe Facebook cu fanii

Joi, 11.06.2026, 15:50

Mireasa, sezonul 13. Ce parcurs au avut Alexandru și Giulia în competiție

Joi, 11.06.2026, 15:44

Mireasa, sezonul 13. Denis și Bianca, discuție despre ei: Nu mai vreau să dau explicații!

Joi, 11.06.2026, 15:41

Mireasa, sezonul 13. Ce are de comentat Claudia la adresa lui Denis

Joi, 11.06.2026, 15:11

Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai, din ce în ce mai apropiați

Joi, 11.06.2026, 14:43

Mireasa, sezonul 13. Ceartă între băieți! Lipsa de organizare este mărul discordiei

Joi, 11.06.2026, 14:34

Mireasa, sezonul 13. Denis, semne de întrebare în privința Biancăi

Miercuri, 10.06.2026, 16:23