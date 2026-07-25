Alina Sorescu a postat pe contul personal de Instagram mai multe imagini de la petrecerea de ziua sa de naștere. Artista și-a impresionat complet fanii în rochia superbă cu spatele gol.

Alina Sorescu, așa cum nu a mai fost văzută până acum! Cântăreața a impresionat într-o rochie superbă cu spatele gol | Captură Instagram

Alina Sorescu a împlinit 40 de ani și a ales să își sărbătorească ziua de naștere cu o petrecere grandioasă, la care au participat membri ai familiei și prieteni. Cântăreața nu și-a uitat fanii și a postat imagini pe rețelele de socializare.

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Alina Sorescu a împlinit 40 de ani și i-a cucerit pe fani într-o rochie cu spatele gol

În imaginile postate pe Instagram, Alina Sorescu a impresionat într-o rochie neagră, mulată, cu spatele gol, pe care a ales să o accesorizeze cu mai multe coliere. Părul strâns într-un coc lejer a accentuat croiala ținutei, iar machiajul discret au făcut-o extrem de apreciată printre fani.

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„Am ales să-mi sărbătoresc ziua în avans. Nu pentru că nu aveam răbdare, ci pentru că am vrut să prelungesc bucuria. Sunt momente care merită trăite mai mult decât într-o singură zi... Oameni dragi aproape, zâmbete sincere, îmbrățișări care au spus mai mult decât o mie de cuvinte și urări care mi-au umplut sufletul de speranță și de visuri fără limite. Până voi împlini 40 de ani, aleg să mai rămân puțin în emoția serii trecute, să o retrăiesc, să o păstrez vie și să mă bucur de fiecare amintire pe care mi-ați dăruit-o”, a scris Alina Sorescu pe Instagram, citată de profm.ro.

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Aniversarea a fost completată de un foc de artificii spectaculos și un tort impresionant.

„Nu a fost doar o petrecere. A fost un moment în care timpul parcă s-a oprit pentru o clipă și mi-a amintit cât de bogată este viața atunci când este împărțită cu oamenii potriviți. 40 de ani înseamnă povești, încercări, reușite, pierderi, regăsiri și, mai presus de toate, recunoștință”, a mai transmis cântăreața în mediul online.

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Alina Sorescu a trecut printr-un divorț

Într-un interviu, Alina Sorescu a făcut declarații despre căsnicia cu Alexandru Ciucu și umilințele pe care le trăia.

„Dând timpul înapoi, realizez că unele semne au apărut de mult, dar n-am vrut să le văd, n-am știut să le observ, neavând cu ce să compar. Erau momente când nu mă simțeam respectată, încurajată, pentru că erau foarte multe situații în care mă umilea, mă descuraja, mă mințea, mă șantaja. Am crezut că venirea pe lume a fetițelor va îmbunătăți situația noastră, mai ales că și părinții lui mă încurajau în acest sens. Relația fiind cunoscută, îmi era greu și rușine să spun că nu mai funcționează. (...) Atunci când auzi asta nonstop, ajungi să crezi că nu ești în stare. Îmi afectase stima de sine, nu mai aveam încredere în mine din toate punctele de vedere. Mă îndepărtase de părinți, de apropiați, îmi spunea că vrea să-mi distrugă relațiile de colaborare și de prietenie”, a mărturisit artista, care a ales să meargă la psiholog ca să își înțeleagă partenerul, potrivit sursei citate mai sus.

„Totul era pus în cârca mea. Toate nemulțumirile lui se revărsau asupra mea. Tot ceea ce nu reușea să realizeze, se revărsa asupra mea. Eu eram vinovată pentru tot. Și în ziua de astăzi, eu sunt mereu de vină în tot”, a mai mărturisit Alina Sorescu, citată de profm.ro.