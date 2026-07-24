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Bianca Drăgușanu spune adevărul despre Cătălin Botezatu. Cum se înțeleg, de fapt, la 16 ani de la despărțire

Bianca Drăgușanu a vorbit deschis despre relația pe care o are în prezent cu fostul iubit, Cătălin Botezatu. Blondina a făcut declarații surprinzătoare după ce a participat la prezentarea de modă a designerului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 24 Iulie 2026, 21:01 | Actualizat Vineri, 24 Iulie 2026, 21:04
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Bianca Drăgușanu spune adevărul despre Cătălin Botezatu. Cum se înțeleg, de fapt, la 16 ani de la despărțire | Antena 1
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Au trecut 16 ani de când Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu au pus capăt uneia dintre cele mai mediatizate povești de dragoste din showbizul românesc. La vremea respectivă, cei doi formau un cuplu urmărit la fiecare pas de paparazzi, iar relația lor era intens comentată în presa mondenă. Deși drumurile lor s-au despărțit în plan sentimental, se pare că au rămas în relații foarte bune.

Bianca Drăgușanu spune adevărul despre Cătălin Botezatu

Recent, Bianca Drăgușanu a fost prezentă la cea mai nouă prezentare de modă semnată de Cătălin Botezatu. Apariția blondinei a fost o adevărată surpriză pentru celebrul designer, care nu se aștepta să o vadă în public. Gestul a fost apreciat de Botezatu, iar Bianca nu și-a ascuns admirația față de fostul său partener.

Vedeta a mărturisit că îl apreciază în continuare pentru profesionalismul și disciplina de care dă dovadă și consideră că succesul lui este pe deplin meritat.

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„Am fost foarte fericită să văd că a rămas la fel de bun în tot ceea ce face. A fost un eveniment reușit și toate evenimentele lui sunt reușite. El este genul de organizator cap-coadă. De la mersul modelelor și interpretarea lor pe scenă, la muzică… Totul. Totul este o întreagă enciclopedie. Eu sunt mândră și sunt foarte fericită să cunosc un om de calitatea aceasta”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit Viva.

Bianca Drăgușanu: „Cătălin are numai calități”

Fosta asistentă TV a continuat șirul laudelor la adresa lui Cătălin Botezatu și a mărturisit că designerul reprezintă pentru ea un exemplu de profesionalism. În opinia sa, dacă s-ar fi născut într-o altă țară, ar fi avut o notorietate și mai mare pe plan internațional.

„Este un om disciplinat, este un exemplu pentru mine. Este extrem de creativ și cred că nu s-a născut în țara potrivită. Dacă se năștea altundeva pe planeta asta, cum ar fi America, el era legendă. Cu toate că este legendă și pentru noi. Eu îl admir foarte mult. Cătălin are numai calități! Este un om foarte muncitor. Am avut proiecte în care am lucrat împreună. Dacă vă aduceți aminte, am fost prima Burlăciță din România și era atât de punctual și de implicat în tot ceea ce face… Eu nu am mai întâlnit o persoană așa cum este Cătălin”, a mai spus Bianca Drăgușanu pentru aceeași publicație.

Au rămas prieteni după despărțire

Deși relația lor de iubire s-a încheiat în urmă cu mulți ani, Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu au păstrat o relație bazată pe respect și prietenie. Cei doi au colaborat de-a lungul timpului în mai multe proiecte și nu au ezitat să vorbească public unul despre celălalt în termeni apreciați.

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Declarațiile făcute de Bianca demonstrează că, în ciuda trecutului lor sentimental și a numeroaselor speculații care au însoțit relația lor, între ea și Cătălin Botezatu există în continuare o legătură frumoasă. Blondina susține că îl admiră atât pentru cariera impresionantă pe care și-a construit-o, cât și pentru seriozitatea și implicarea de care dă dovadă în fiecare proiect, calități care l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați designeri din România.

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