Rezultatele loto la extragerile de azi, 26 iulie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Rezultate Loto azi, 26 iulie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock/AI

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 26 iulie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto azi, 26 iulie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 26 iulie, în rândurile următoare. Succes!

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Rezultate Loto la Joker, azi, 26 iulie 2026: 15, 29, 16, 13, 31, +9

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 26 iulie 2026: 9, 1, 4, 6, 8, 5

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 26 iulie 2026: 7, 31, 19, 30, 25, 40

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 26 iulie 2026: 3, 3, 5, 2, 9, 0

Rezultate Loto la Noroc, azi, 26 iulie 2026: 5, 0, 8, 6, 2, 9, 9

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 26 iulie 2026: 20, 35, 31, 10, 39, 11

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 8,61 milioane de euro pentru tragerile de duminică

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 45,12 milioane de lei (peste 8,61 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,48 milioane de lei (peste 664.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,56 milioane de lei (peste 489.500 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 496.200 de lei (peste 94.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 792.700 de lei (peste 151.400 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 92.700 de lei (peste 17.700 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 331.000 de lei (peste 63.200 de euro).

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 534.906,02 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 155.050,32 lei. Biletul norocos a fost jucat la o stație de plată parteneră.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 3 câștiguri a câte 117.682,45 lei fiecare. Două dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Giurgiu și din Caracal, iar cel de-al treilea a fost jucat online pe bilete.loto.ro.