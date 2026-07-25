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Andreea Raicu s-a afișat cu ochiul bandajat pe internet, iar urmăritorii s-au îngrijorat imediat. Ce a pățit vedeta

Andreea Raicu și-a luat prin surprindere urmăritorii după ce s-a afișat pe Instagram cu ochiul bandajat. Ce a pățit!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 25 Iulie 2026, 11:12 | Actualizat Sambata, 25 Iulie 2026, 11:31
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Andreea Raicu s-a afișat cu ochiul bandajat pe internet, iar urmăritorii s-au îngrijorat imediat. Ce a pățit vedeta | Captură Instagram
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Andreea Raicu a apărut, de curând, pe rețelele de socializare cu un ochi pansat. Vedeta a ajuns de urgență la oftalmolog, după ce câinele său i-a zgâriat corneea.

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Ce a pățit Andreea Raicu la ochi: „Când câinele tău te iubește foarte tare”

Andreea Raicu a povestit că animalul său de companie i-a zgâriat corneea într-un moment în care se jucau. Vedeta nu credea că i se poate întâmpla așa ceva, după ce cineva i-a povestit că a pățit același lucru.

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„Asta se întâmplă când dimineața au un moment de tandrețe cu intensitate, în care câinele tău încearcă să te iubească foarte mult și nu își mai dă seama ce face și îți bagă o gheară în ochi. De curând, îmi spunea cineva că a zgâriat-o câinele în ochi, adică în cornee și eram: <<Cum să se poată întâmpla? E ceva îngrozitor>>”, a dezvăluit Andreea Raicu pe contul personal de Instagram, citată de Spynews.

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Ce avertisment are Andreea Raicu pentru toți cei care au animale de companie: „Să aveți mare grijă!”

Andreea Raicu a ajuns pe mâinile medicilor, însă recunoaște că a fost dureros. Ulterior, vedeta a dorit să tragă un semnal de alarmă pentru toți cei care au animale de companie. Ea i-a atenționat pe stăpâni să fie atenți să nu pățească la fel ca ea.

„Da, este îngrozitor, nu are sens să vă spun cât de dureros a fost, noroc că m-am dus la clinică, m-au pus câteva picături, mi-a pus o lentilă de contact ca să fie un pansament și mi-am pus eu acum un pansament, pentru că mă deranja lumina, dar trebuie să aveți mare grijă când vă jucați cu animalele, pentru că, în toată euforia aia, nu îți mai dai seama ce se întâmplă și e al naibii de dureros”, a mai spus Andreea Raicu, citată de sursa menționată mai sus.

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