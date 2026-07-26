Monica Bîrlădeanu a făcut furori în costum de baie la 47 de ani. Imagini de vis cu actrița și Valeriu Gheorghiță în vacanță

Monica Bîrlădeanu s-a afișat în costum de baie, iar admiratorii au fost surprinși de silueta ei. Iată cum arată actrița în vârstă de 47 de ani!

Monica Bîrlădeanu a făcut furori în costum de baie la 47 de ani. Imagini de vis cu actrița și Valeriu Gheorghiță din vacanță | Captură Instagram/Profimedia

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au bucurat de o vacanță superbă în Creta și au avut parte de o experiență superbă. Actrița a fost de-a dreptul fermecată de peisajele superbe din Grecia. Monica Bîrlădeanu a plecat împreună cu soțul ei, dar și alături de câțiva prieteni, astfel că experiența a fost una completă.

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Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie

Monica Bîrlădeanu a împărtășit mai multe imagini superbe din vacanța din Grecia, iar urmăritorii au avut ocazia să o vadă într-o ipostază rară.

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Actrița apare, de obicei, îmbrăcată în ținute elegante și rafinate, care îi reprezintă personalitatea, însă, de această dată, s-a afișat în costum de baie. Admiratorii au remarcat imediat cât de bine arată la 47 de ani.

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Monica Bîrlădeanu s-a bucurat din plin de vacanță, soare și de timpul petrecut alături de oamenii dragi. Vedeta și soțul ei, Valeriu Gheorghiță, au explorat împrejurările, s-au plimbat cu barca pe mare și au profitat din plin de această călătorie.

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Cum se menține în formă Monica Bîrlădeanu: „Încurajez pe toată lumea să facă asta!”

Monica Bîrlădeanu se numără printre cele mai frumoase femei din România, fiind un etalon pentru multe alte doamne care o apreciază.

În urmă cu mai mult timp, actrița a dezvăluit secretele sale pentru a se menține în formă. Ea a mărturisit că un factor extrem de important este somnul, dincolo de alimentația sănătoasă și sport, iar rezultatele nu întârzie să apară.

„Dorm, cam șapte ore. Da, încurajez pe toată lumea să facă asta! Am ajuns la 19 grade că trebuie să fie un compromis pe acolo, când ai familie mai mare, dar mi se pare că se odihnește corpul foarte bine, se conservă. Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine în căldură, nu știu cine poate să facă asta, (…). Dormitul astfel conservă”, a declarat Monica Bîrlădeanu, în cadrul unei emisiuni online, citată de Spynews.