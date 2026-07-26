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Așa arată Bianca Drăgușanu pe plajă, la 44 de ani. Fotografiile au stârnit un val de reacții

Bianca Drăgușanu a atras toate privirile cu apariția sa în costum de baie, în timpul unei vacanțe pe litoral alături de fiica sa, Sofia. Vedeta, în vârstă de 44 de ani, le-a arătat fanilor imagini din escapada la mare și a vorbit despre importanța protecției solare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 26 Iulie 2026, 17:05 | Actualizat Duminica, 26 Iulie 2026, 17:10
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Așa arată Bianca Drăgușanu pe plajă, la 44 de ani. Fotografiile au stârnit un val de reacții | Instagram
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Bianca Drăgușanu a făcut din nou senzație în mediul online, după ce s-a afișat în costum de baie în timpul unei escapade la mare. Vedeta, în vârstă de 44 de ani, și-a petrecut weekendul pe litoral alături de fiica sa, Sofia, iar imaginile publicate pe rețelele de socializare au atras imediat atenția admiratorilor.

Așa arată Bianca Drăgușanu pe plajă, la 44 de ani

Îmbrăcată într-un costum de baie care i-a pus în valoare silueta, Bianca Drăgușanu a demonstrat încă o dată că știe cum să își impresioneze comunitatea din online. Fotografiile și clipurile distribuite pe Instagram Stories au strâns numeroase reacții, iar fanii au remarcat atât apariția impecabilă a vedetei, cât și peisajul de vacanță în care aceasta s-a relaxat.

Vacanța a fost dedicată timpului petrecut în familie. Bianca și Sofia s-au bucurat de câteva zile departe de agitația cotidiană, iar alături de ele s-a aflat și câinele familiei. Cele două au profitat de vremea frumoasă pentru a se relaxa pe litoral și pentru a crea noi amintiri împreună.

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Cunoscută pentru atenția pe care o acordă imaginii sale, Bianca Drăgușanu își alege cu grijă fiecare apariție din mediul online. Ținutele, decorurile și fotografiile publicate contribuie la imaginea atent construită pe care vedeta o afișează în fața urmăritorilor săi.

Fotografiile au stârnit un val de reacții

Cu toate acestea, potrivit imaginilor surprinse pe plajă, Bianca nu a petrecut foarte mult timp expusă la soare. Vedeta a preferat să stea aproape toată ziua la umbra șezlongului, având telefonul mobil în mână și bucurându-se de momentele de relaxare. Costumul de baie a fost purtat în special pentru câteva fotografii realizate într-un decor de vacanță, după care aceasta a ales să se acopere și să evite expunerea prelungită la razele UV.

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În repetate rânduri, Bianca Drăgușanu le-a vorbit admiratorilor despre importanța protejării pielii în sezonul cald. Vedeta a mărturisit că folosește produse cu factor de protecție solară ridicat și încearcă să evite orele în care radiațiile sunt cele mai puternice. Aceste recomandări au fost împărtășite și urmăritorilor săi, pe care îi încurajează să aibă grijă de sănătatea pielii, indiferent dacă merg la mare sau petrec timp în aer liber.

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Mai multe fotografii

Apariția de pe litoral nu a trecut neobservată. La 44 de ani, Bianca Drăgușanu continuă să fie una dintre cele mai urmărite vedete din showbizul românesc, iar fiecare fotografie publicată pe rețelele de socializare generează reacții și comentarii. De această dată, imaginile din vacanță au fost apreciate atât pentru atmosfera relaxată, cât și pentru timpul de calitate petrecut alături de fiica sa, Sofia.

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