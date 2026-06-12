Mireasa, sezonul 13. Meci de fotbal tensionat între băieți

Ediția din 12 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Băieții din casa Mireasa au experimentat cum să mai joace fotbal într-o partidă extrem de tensionată.

Mireasa, sezonul 13. Ce și-ar fi dorit fetele: să fie singure în casă sau alături de mame?

Vineri, 12.06.2026, 15:32

Mireasa, sezonul 13. Gesturi tandre între Denis și Bianca

Vineri, 12.06.2026, 15:20

Mireasa, sezonul 13. Claudia către Denis: Te iert pentru tot, dar nu pot să uit atitudinea ta!

Vineri, 12.06.2026, 14:39

Mireasa, sezonul 13. Darius se bagă peste Daniela și Mihai! Nu îi lasă să se cunoască

Vineri, 12.06.2026, 14:29

Mireasa, sezonul 13. Ce părere au mamele despre Claudia? Părerile lor sincere: „Îți pierzi...

Joi, 11.06.2026, 16:04

Mireasa, sezonul 13. Ema și Alan, primul live pe Facebook cu fanii

Joi, 11.06.2026, 15:50

Mireasa, sezonul 13. Ce parcurs au avut Alexandru și Giulia în competiție

Joi, 11.06.2026, 15:44

Mireasa, sezonul 13. Denis și Bianca, discuție despre ei: Nu mai vreau să dau explicații!

Joi, 11.06.2026, 15:41

Mireasa, sezonul 13. Ce are de comentat Claudia la adresa lui Denis

Joi, 11.06.2026, 15:11

Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai, din ce în ce mai apropiați

Joi, 11.06.2026, 14:43

Mireasa, sezonul 13. Ceartă între băieți! Lipsa de organizare este mărul discordiei

Joi, 11.06.2026, 14:34

Mireasa, sezonul 13. Denis, semne de întrebare în privința Biancăi

Miercuri, 10.06.2026, 16:23