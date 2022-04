Adelina de la Mireasa a apărut în noul videoclip al lui Seba. În ce ipostaze trandre s-au lăsat filmați cei doi

Adelina și Seba au format unul dintre cele mai apreciate cupluri ale sezonului 4 din casa Mireasa. Aceștia au trăit clipe de neuitat în cadrului show-ului matrimonial, însă au decis să se despartă în urma unor neînțelegeri.

Fostul concurent al emisiunii s-a simțit afectat de separarea prin care a trecut de fosta iubită, lucru pe care l-a mărturisit de-a lungul timpului în diferitele show-uri la care a participat.

Citește și: Mireasa 2021, sezonul 4. Seba și-a făcut o schimbare radicală de look. Cum arată acum fostul concurent din casa Mireasa

De curând, cei doi au luat pe toată lumea prin surprindere după ce s-au lăsat filmați în ipostaze destul de intime. Deși nu au păstrat o relație tocmai bună, Adelina s-a oferit să apară în noul videoclip al fostului partener.

Cum au ajuns Adelina și Seba să colaboreze pentru noul videoclip al tânărului

În cadrul emisiunii Acces Direct, Seba a povestit cum de a participat fosta lui iubită la filmările pentru noul său videoclip. Acesta a dezvăluit că a publicat pe contul de Instagram o postare prin care anunța că este în căutare de fete pentru filmările unui clip, iar Adelina s-a oferit să participe.

Fostul concurent de la Mireasa s-a gândit foarte bine la propunerea tinerei, pe care a acceptat-o mai târziu.

„Eu am pus pe Instagram că vreau niște fete pentru videoclip și mi-a răspuns la story că ar vrea să apară și ea, iar eu am rămas nedumerit pentru că nu am mai vorbit deloc de când am ieșit din casă. M-am gândit, am analizat situația câteva zile și a rămas să participe ea pentru videoclip. Nu regret absolut deloc. S-au întâmplat multe lucruri în casă, concurenții nu vedeau ceva între noi. (...) Totul a decurs foarte natural. Atracție mai există între noi. Adelina a părut acum mai schimbată, mai matura decât a fost în casă”, a mărturisit fostul concurent la Acces Direct de la Antena Stars.

Ipostazele tandere în care s-au lăsat filmați cei doi au pus pe gânduri prietenii virtuali, motiv pentru care Seba s-a decis să lămurească pe toată lumea. Deși fanii au sperat la o împăcare între cei doi, tânărul a dezvăluit că totul a fost doar o colaborare.

Citește și: Mireasa 2021, sezonul 4. Seba a spus motivul pentru care nu a cerut-o în căsătorie pe Adelina. Doamna Gabi și Ana au intervenit

„În viață suntem supuși unor experiențe și până nu te lovești de eșecuri în dragoste, cum este și în cazul meu nu îți dai seama ce vrei cu adevărat. Am și spus că este cea mai frumoasă fată din casă. M-am lăsat puțin influențat. Mi-am seama de niște lucruri. Ea a avut o relație de cinci ani de zile cu fostul ei, Alex și poate și-au vorbit.”, a mai adăugat Seba.