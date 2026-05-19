Oana Monea, din nou singură! Fosta ispită de la Insula Iubirii a pus punct relației. Care este motivul: „E o despărțire grea”

Oana Monea, fosta ispită de la Insula Iubirii, trece printr-o perioadă delicată pe plan sentimental. Se pare că frumoasa blondină a pus punct relației cu fostul iubit dintr-un motiv întemeiat.

Oana Monea a încheiat relația cu fostul iubit! Aceștia au decis de comun acord să o ia pe drumuri separate după un an împreună. Mai mult, se pare că fosta ispită de la Insula Iubirii a pus problema despărțirii.

tru că este sinceră când vine vorba despre viața personală, blondina a oferit informații despre schimbarea de pe plan amoros. De asemenea, Oana Monea a scos la iveală și motivul separării de polițistul alături de care a trăit o frumoasă poveste de iubire.

De ce a pus Oana Monea, fosta ispită de la Insula Iubirii, punct relației cu bărbatul care i-a fost alături un an

Fosta ispită de la Insula Iubirii a dezvăluit că nu a fost vorba despre o despărțire cu ceartă sau scandal, ci amândoi și-au dat seama că nu sunt diferiți și nu pot continua relația.

„Da, ne-am separat. Asta nu înseamnă că ne-am trădat sau că s-a întâmplat ceva între noi. Uite, chiar și aseară a trecut pe la mine ca să vadă dacă sunt bine. E o despărțire grea, dar frumoasă totodată. Nu s-a supărat nimeni pe nimeni, nu s-a certat nimeni cu nimeni, ne suntem alături cât se poate, că nu ne e bine nici să ne vedem în fiecare zi, că altfel n-ar mai avea sens despărțirea. E destul de proaspătă situația.

Se rupsese cumva de multă vreme. Am avut niște discuții și ne-am dat seama că valorile noastre sunt destul de diferite, vedem viața diferit. Eu, când l-am cunoscut pe el, mi-a spus niște lucruri care erau așa cum îmi doream și eu, vedeam lucrurile în același sens, doar că el probabil își dorea să mă cucerească și și-a dat seama pe parcurs că vrea altceva. E greu să stai cu mine, e greu să te ridici la nivelul așteptărilor mele, la nivelul vieții mele, iar eu nu mai fac nimic pentru absolut nimeni”, a mărturisit Oana Monea, potrivit spynews.ro.

De asemenea, blondina a mai punctat că ea a decis să încheie relație, iar partenerul a fost de acord: „Eu am pus punct relației, deși el mi-a spus că probabil e o decizie la nervi, dar i-am zis că nu mă mai gândesc la nimic. Din respect pentru viața pe care o am, din respect pentru viitorii copii pe care o să-i am sau nu, din respect pentru bătrânețea care o să vină, îmi doresc să-mi ofer mai mult și eu am crezut foarte mult în ce mi-a zis el la început, că își dorește să evolueze, să se ridice la nivelul așteptărilor pe care le am. Mi-a zis că e mai greu decât se aștepta și eu am zis că ok, hai să mergem pe drumuri diferite, el să-și vadă de viața lui, eu de a mea, pentru că nu e corect nici pentru el să trăiască așa cum îmi doresc eu”.