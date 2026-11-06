Andrei Beleuț s-a certat cu mamele și a pus-o la zid pe Anne, în ediția din 5 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Task-ul cabinei telefonice a generat numeroase tensiuni în casa Mireasa și Andrei Beleuț a avut o reacție dură în ceea ce o privește pe Anne. El nu s-a oprit aici, ci a s-a certat și cu doamna Elena, iar camerele de filmat au surprins totul, în ediția din 5 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Andrei Beleuț, acuzație dură pentru Anne, la Mireasa! Concurentul a iscat un scandal în casă și s-a certat cu mamele

Task-ul cabinei telefonice a fost presărat cu discuții în contradictoriu și cu momente tensionate în Casa Mireasa. Implicarea mamelor a devenit un nou motiv de dispută cu Andrei Beleuț. Concurentul nu a ezitat să își arate nemulțumirea, ba chiar a dat cărțile pe față despre unii concurenți.

Doamna Elena a părut că ține cu anumiți concurenți la task-ul cabinei și acest lucru l-a deranjat pe Andrei Beleuț, care i-a cerut socoteală.

„Și eu n-aveam dreptul? Eu voiam să ies cu Anastasia, vă spun sincer.Care e diferența între Anne, Claudio și Beleuț, Anastasia? Fă-mi logic!”, a întrebat concurentul nervos.

„Uite că nu vreu să răspund, nu vreau să mă enervez deloc”, a zis doamna Elena.

„Pe mine nu mă deranjează, că eu am ieșit primul. Dar vă spun doar atât: Anne își joacă cartea! Își joacă cartea ei și a mai jucat-o o dată! Eu am ieșit să îl las pe Alberto, dar vă zic că Anne își joacă iar cartea. Și eu nu o să iert pe nimeni. Dumneavoastră puteți să-mi spuneți de o mie de ori să ies. Nu iert pe nimeni aici. Ce a deranjat? Că am spus că era îngălăciune la fate, la baie? De ce îmi spuneți să fiu calm? Eu vă respect mult, pe dumneavoastră și pe doamna Carmen, dar nu pot să tac. Nu e cinstit! Și Ștefania avea dreptul să stea, e un joc și toți luptă pentru ei”, a reacționat Beleuț.

Ulterior, doamna Carmen a intervenit în discuție și a explicat cum a judecat lucrurile la momentul respectiv în ceea ce îl privește Radu: „Nu v-am văzut că vă doriți cu adevărat”.

„Păi dacă alergam săream direct pe Paula!”, a explicat Radu.

Ulterior, Andrei Beleuț a lansat a pus-o la zid pe doamna Flori și nu s-a lăsat cu acuzațiile: „L-ați înfundat pe Alberto! Și vedeți că e cursă fără imunitate!”.

Descoperă în clipul video de mai sus mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.