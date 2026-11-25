Premiera serialului Vis de libertate: povestea impresionantă a unei femei care luptă să iasă dintr-o căsnicie toxică pentru a lua viața de la capăt începe azi la Happy Channel.

O poveste despre curaj, pasiune, trădare și lupta pentru un nou început! Happy Channel aduce, începând de astăzi, de la ora 18:00, un nou serial de excepție: Vis de libertate (Sueños de libertad), o producție spaniolă de succes, care îi poartă pe telespectatori în Spania anului 1958, într-o lume în care aparențele ascund drame, ambiții și secrete de familie. Serialul va fi difuzat de luni până vineri, de la ora 18:00.

Premiera serialului „Vis de libertate” are loc astăzi la Happy Channel

În centrul poveștii se află Begoña Montes (Natalia Sánchez), o femeie care, în ciuda unei vieți ce pare privilegiată, este prizoniera unei căsnicii nefericite. Soțul ei, Jesús de la Reina (Alain Hernández), este un om de afaceri influent, moștenitorul unei importante companii de parfumuri, dar și un bărbat autoritar, gelos și obsedat de control. Dincolo de imaginea unei familii respectabile se ascund tensiuni, manipulări și conflicte care amenință să schimbe destine.

Hotărâtă să scape de sub dominația soțului și să-i ofere un viitor mai bun fiicei vitrege, Begoña încearcă să-și găsească puterea de a o lua de la capăt. Însă apariția lui Andrés (Dani Tatay), fratele lui Jesús, aduce noi complicații. În universul familiei de la Reina, proprietara unei fabrici de parfumuri, nimic nu este atât de simplu pe cât pare. Iubirea, trădarea, rivalitățile, prieteniile și secretele bine păstrate se împletesc într-o poveste cu răsturnări de situație, alegeri dificile și personaje ale căror destine se intersectează în moduri surprinzătoare.

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Cu o atmosferă de epocă spectaculoasă și o poveste despre puterea recâștigării libertății, chiar și atunci când se ridică atâtea obstacole, Vis de libertate promite să îi țină pe telespectatori aproape de destinele personajelor sale. Marea premieră Vis de libertate are loc astăzi, 25 noiembrie, de la ora 18:00, la Happy Channel, producția urmând a fi difuzată de luni până vineri, de la ora 18:00.