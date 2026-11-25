Mirela Vaida a fost atât de impresionată de frumusețea unei dimineți de toamnă încât a filmat ce peisaj are pe terasa casei sale.

Vedeta și-a luat recent prin surprindere urmăritorii atunci când a filmat imagini de poveste de pe terasa casei sale din pădure. Vedeta a arătat ce peisaj superb îi oferă locuința, anotimp după anotimp.

Cum arată terasa Mirelei Vaida, la casa sa din pădure! Imaginile au făcut senzație

Mirela Vaida este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite vedete din România, aceasta având o impresionantă carieră nu doar ca prezentatoare, ci și ca artistă. Vedeta a făcut senzație și la Asia Express-Drumul Mătăsii, formând o super echipă alături de Oana Tomoiagă. În prezent, aceasta poate fi făcută la show-ul Acces Direct. Recent, vedeta a filmat pentru Revelionul de la Antena 1, prilej cu care a arătat urmăritorilor săi cum arată diminețile pentru ea.

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„Asta numesc eu o dimineață frumoasă de toamnă. Abia m-am trezit, sunt în niște pijamale subțiri, desculță, dar atât de mult îmi place să îmi zâmbească soarele. Și eu să ies desculță pe trotuarul casei și eu să ies să mă bucur de soarele acesta frumos din pădurea care a rămas deja fără frunze. Ia uitați-vă, asta sunt eu, în pijamalele mele negre, care m-au consacrat. Cu frunzele moarte aici. Bună dimineața! Simțiți liniștea astea? Soarele acesta? Mi-au înghețat deja tălpile. Hai să vedem! Se aude undeva vuietul șoselelor, nu ne interesează, noi suntem în povestea noastră liniștită de cer senin și de liniște înghețată de sfârșit de toamnă! Ce frumos!”, a spus Mirela Vaida, în clipul publicat.

În imagini se poate vedea cât de generoasă este suprafața terasei, dar si peisajul de poveste. În grădină se află o masă mare de exterior, dar și alei de piatră cubică ce șerpuiesc grădina și conferă un aspect elegant și deosebit. Nu lipsesc nici pomii și plantele decorative, ce conferă locului un farmec aparte. În casă, alte detalii care au atras imediat atenția fanilor au fost șemineul impresionant, numeroasele tablouri și decorațiuni, dar și aerul extrem de boem din vilă.

„Bună dimineața! Aseară am filmat Revelionul @antena1_oficial , în rochii elegante, gene, pene, șampanie și tocuri înalte! 🥂 Azi m-am trezit într-o dimineață rece de toamnă, cu tălpile goale pe pământul înghețat, căutând soarele printre arborii seculari, respirând ziua care mă așteaptă și bucurându-mă de liniștea curții mele!❤️ E frumoasă și toamna asta târzie! Bună dimineața! 🍁🤗 #mirelavaida #home”, a fost mesajul transmis de Mirela Vaida, în dreptul filmării pe care chiar ea a făcut-o.