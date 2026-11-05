Descoperă ce acuzații grave i-a adus Andrei Beleuț doamnei Flori, dar și ce a spus de față cu toți, În ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Andrei Beleuț s-a dezlănțuit la adresa doamnei Flori și, de față cu toți cei prezenți în platou, i-a adus acuzații dure. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Andrei Beleuț, acuzații dure la adresa doamnei Flori! Concurentul s-a dezlănțuit la adresa femeii. Ce a spus, de față cu toți, la Capriciile iubirii

În ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, doamna Flori a fost acuzată de Andrei Beleuț că nu ar fi fost corectă la task-ul cabinei telefonice.

„Jucăm corect sau nu? Da, tot ce am văzut de asta și susțin ce am spus și cu dovezi. Chiar dânsa a afirmat exact așa. Nu m-am gândit că o să ia dedesubt, că o să ia ca om normal dedesubt, ceva de genul. Deci a avut planul făcut”, au fost acuzațiile dure aduse de Andrei Beleuț.

„Nu mai am energia necesară să discut despre asta. Vă spun doar că această oportunitate, această responsabilitate mi-a fost dată mie, m-au chemat cei din producție și mi s-a spus de trei ori, cele mai mari cepe. Deci eu nu aveam voie să iau nici măcar o foaie în plus sau în minus. Am găsit patru cepe foarte mari. Una nu mai mică cât o clementină, nu este adevărat. Era vizibil puțin mai mică, dar nu... Adică nu una mică așa și una mare... nu există. A fost puțin mai mică. Eu le-am curățat, le-am spălat și le-am pus într-un castron. Acum, dacă vroiam să...sau să fac o favoare pentru copiii mei...”, a încercat să explica doamna Flori.

„Ați spus la Mireasa că ați făcut asta cu intenție”, a punctat Raluca Preda.

„A fost ironic. Mi le-am pus în castron. Deci eu așa am văzut. Că ceapă mică ar fi fost la fund. Pentru mine așa a fost, ca și cum ar fi fost la fund (...). Vreau să întreb un lucru. Dacă eu vroiam să fac să câștige copiii mei, de ce n-au luat ceapa copiii mei și a luat Adrian?”, s-a apărat doamna Flori.

Adrian a povestit faptul că doamna Flori s-a învârtit cu bolul cu cepe în jurul cabinei telefonice, sperând că Adrian, Anastasia și Valentin vor lua cepele mai mari. Doamna Flori a încercat să se apere din nou, dar Valentin i-a ținut partea lui Adrian.

Descoperă în clipul video de mai sus mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.