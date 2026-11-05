Andrei Beleuț s-a dezlănțuit la adresa doamnei Flori și, de față cu toți cei prezenți în platou, i-a adus acuzații dure. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.
Andrei Beleuț, acuzații dure la adresa doamnei Flori! Concurentul s-a dezlănțuit la adresa femeii. Ce a spus, de față cu toți, la Capriciile iubirii
În ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, doamna Flori a fost acuzată de Andrei Beleuț că nu ar fi fost corectă la task-ul cabinei telefonice.
„Jucăm corect sau nu? Da, tot ce am văzut de asta și susțin ce am spus și cu dovezi. Chiar dânsa a afirmat exact așa. Nu m-am gândit că o să ia dedesubt, că o să ia ca om normal dedesubt, ceva de genul. Deci a avut planul făcut”, au fost acuzațiile dure aduse de Andrei Beleuț.
„Nu mai am energia necesară să discut despre asta. Vă spun doar că această oportunitate, această responsabilitate mi-a fost dată mie, m-au chemat cei din producție și mi s-a spus de trei ori, cele mai mari cepe. Deci eu nu aveam voie să iau nici măcar o foaie în plus sau în minus. Am găsit patru cepe foarte mari. Una nu mai mică cât o clementină, nu este adevărat. Era vizibil puțin mai mică, dar nu... Adică nu una mică așa și una mare... nu există. A fost puțin mai mică. Eu le-am curățat, le-am spălat și le-am pus într-un castron. Acum, dacă vroiam să...sau să fac o favoare pentru copiii mei...”, a încercat să explica doamna Flori.
„Ați spus la Mireasa că ați făcut asta cu intenție”, a punctat Raluca Preda.
„A fost ironic. Mi le-am pus în castron. Deci eu așa am văzut. Că ceapă mică ar fi fost la fund. Pentru mine așa a fost, ca și cum ar fi fost la fund (...). Vreau să întreb un lucru. Dacă eu vroiam să fac să câștige copiii mei, de ce n-au luat ceapa copiii mei și a luat Adrian?”, s-a apărat doamna Flori.
Adrian a povestit faptul că doamna Flori s-a învârtit cu bolul cu cepe în jurul cabinei telefonice, sperând că Adrian, Anastasia și Valentin vor lua cepele mai mari. Doamna Flori a încercat să se apere din nou, dar Valentin i-a ținut partea lui Adrian.
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Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.Ce a avut de zis Alberto, după reacția vulcanică de la Mireasa! Schimb acid de replici între Paula și Claudia... Îți amintești de Edera și Liviu de la Mireasa sezonul 11? Ce mai fac în prezent și cât de mult s-au schimbat...