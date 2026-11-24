O fostă concurentă de la Mireasa, sezonul 13, a anunțat divorțul de soțul ei, după o lungă perioadă de zvonuri și speculații. Iată ce declarații a făcut!

Amalia și Sebastian din sezonul 13 al emisiunii Mireasa nu mai formează un cuplu, după o căsnicie de câteva luni. Cei doi s-au căsătorit în finala din vară a show-ului matrimonial, dar mariajul lor a ajuns la final după doar câteva luni.

Amalia de la Mireasa, sezon 13, a confirmat divorțul de Sebastian

În ultima perioadă, Amalia și Sebastian nu s-au mai afișat împreună și au șters imaginile de cuplu pe care le aveau pe rețelele de socializare. Curiozitatea fanilor a fost alimentată și mai mult de faptul că cei doi nu s-au mai urmărit pe rețelele de socializare.

Fanii au adresat numeroase întrebări despre ce se întâmplă între ei, dar Amalia și Sebastian au păstrat discreția și, până recent, niciunul dintre ei nu a vorbit despre separare. Deși au fost destul de prezenți pe Internet, cei doi au ocolit acest subiect.

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Recent, Amalia a fost în direct pe TikTok și a răspuns întrebărilor publicului despre căsnicia ei cu Sebastian. Fosta concurentă de la Mireasa a precizat că zvonurile cu privire la separare sunt adevărate, astfel că ea și Sebastian nu mai formează un cuplu.

În continuare, Amalia a fost discretă și nu a dezvăluit care au fost motivele care au dus la decizia de a divorța.

Cei doi s-au căsătorit în finala Mireasa, sezon 13

Povestea de iubire dintre Amalia și Sebastian a început în sezonul 13 al show-ului matrimonial Mireasa. Cei doi s-au îndrăgostit unul de celălalt, iar în luna iunie 2026, aceștia s-au logodit în cadrul emisiunii.

Ulterior, Amalia și Sebastian au semnat actele de căsătorie și au devenit soț și soție în finala emisiunii Mireasa. Cei doi au fost printre cele mai îndrăgite cupluri din sezonul 13, astfel că au primit al doilea cel mai mare număr de voturi după câștigătorii emisiunii, Ema și Alan.

Decizia de a divorța i-a luat prin surprindere pe fanii emisiunii, având în vedere că în luna septembrie au vorbit despre viitorul lor împreună. La Mireasa - Capriciile Iubirii, cei doi spuneau că au locuit o perioadă în Buzău, iar în viitor urmau să se mute în Iași.