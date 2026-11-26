Ministrul trimite Corpul de Control.

Verificări la trei universități după ce Observator a arătat cum se vând licențe cu 3.000 de euro | Observator

Ancheta exclusivă Observator „Fabrica de impostori” declanșează verificări la trei universități: Academia de Studii Economice, Universitatea Nicolae Titulescu și Universitatea Titu Maiorescu. Ministrul Educației trimite Corpul de Control și promite să ia sistemul „la puricat”, după ce reporterul sub acoperire a documentat cum o profesoară promitea o diplomă de licență autentică pentru 3.000 de euro, unei studente care nu existase în realitate.

Verificări la trei universități după ce Observator a arătat cum se vând licențe cu 3.000 de euro

Profesoara de la ASE a fost reținută, iar acum se află sub control judiciar, fiind acuzată de trafic de influență. În cea de-a treia parte a anchetei, Observator a prezentat reacțiile instituțiilor, explicațiile conducerilor universităților și vulnerabilitățile unui sistem în care nimeni din afara facultății nu verifică dacă un absolvent a urmat cursurile.

„E îngrozitor!”, a reacționat ministrul Educației, după ce a văzut mecanismul documentat de reporterul sub acoperire Observator. Diploma ar fi fost autentică, cu serie, înregistrare și traseu administrativ. Studentul, însă, nu ar fi existat în realitate.

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„Se duce la minister colega cu papornița. Mai stă cu aia la o cafea, le ștanțează și gata”, explica profesoara în înregistrările realizate de reporterul sub acoperire.

Ministrul Educației spune că vrea să afle cum pot fi ocolite procedurile și cum ajung diplome universitare să fie eliberate fără ca beneficiarii să fi urmat cursurile.

„Vreau să înțeleg care sunt hibele și vulnerabilitățile acestui traseu prin care astfel de cazuri apar. Cum poți să fraudezi și să șmecherești sistemul astfel încât tu, fără să fi studiat o oră, să obții o diplomă de licență!”, a declarat Sorin Costreie.

O diplomă autentică, fără cursuri. Traseul ajunge și la Ministerul Educației

Ancheta Observator a arătat că mecanismul descris de profesoară presupunea nu doar obținerea unei diplome, ci și înregistrarea acesteia în circuitul oficial. Înregistrările realizate de reporter surprind explicațiile despre modul în care documentul ar fi urmat să fie validat, inclusiv prin interacțiuni cu Ministerul Educației.

„Afacerea ține de facultate, de universitate, de interacțiunea între facultate și minister. Trebuie să vedem în minister ce se întâmpla, cum era cu aceste diplome. Ele sunt autentice, aici e problema. Mergând pe fir, o să facem inclusiv verificări interne. Aceste diplome au și legătură cu ministerul. Sistemul e clar că are niște hibe de care doamna și alții s-au folosit”, a declarat ministrul Educației.

Profesoara îi trimisese reporterului sub acoperire inclusiv lucrarea de licență a presupusei studente, care nu ar fi urmat cursurile facultății. Profesoara știa însă ce soluții ar fi putut fi folosite pentru a acoperi absența studentei din facultate.

„O s-o pun chiar din 2020, că prinde doi ani de pandemie, de online, a fost «viva la fiesta». Nu au urme fizice pe acolo, registrele se adaugă”, explica aceasta.

„Avem diplome autentice care se dau unor oameni care nu știu unde e facultatea. [...] Problema e atât de gravă, încât întreg sistemul va fi luat la puricat”, a mai declarat Sorin Costreie.

În România, universitatea înmatriculează studentul, îi acordă notele, organizează examenul de licență, tipărește diploma și completează registrul național. Din sistem lipsește însă o autoritate tutelară care să verifice independent dacă absolventul a urmat efectiv cursurile.

„Dacă nu există o complicitate internă în acea structură, în facultate, în secretariat, nu văd cum se poate realiza așa ceva. [...] Sunt foarte surprins să aud că este încă posibil să emiți sub autoritatea unei universități în România o diplomă care este falsă”, a declarat Mircea Dumitru, președintele CNATDCU.

ASE: „Publicitate negativă”. Profesoara a rămas cadru didactic titular

Academia de Studii Economice, unde Simona Vasilache este cadru didactic și conducător de doctorat, se delimitează de practicile documentate de Observator. Decanul Facultății de Administrarea Afacerilor, Tănase Stamule, a descris cazul drept publicitate negativă pentru instituție.

„La 1.000 de colegi câți avem noi, unul, doi ne fac o publicitate negativă”, a declarat acesta.

Însă profesoara a mai făcut probleme și în trecut.

„Prima problemă serioasă a fost în 2024, când a plecat cu un grup de studenți în Grecia și le-a promis că se va ocupa de plata întregii excursii”, a mai spus Tănase Stamule.

În același an, un doctorand din Irak a descoperit că taxele de școlarizare nu ajunseseră la universitate. ASE a sesizat Poliția și a solicitat desfacerea contractului de muncă al profesoarei. Aceasta a intrat însă în concediu.

„Cât e în concediu de maternitate, legea o protejează. Și așa a scăpat de comisia de etică”, a declarat decanul.

ASE a comunicat Observator că, în prezent, cercetările disciplinare sunt suspendate ca urmare a faptului că profesoara este în concediu de maternitate. Conducerea universității a făcut, însă, plângere penală pentru fals în înscrisuri, uz de fals și înșelăciune.

În înregistrările realizate de reporterul sub acoperire, profesoara vorbea despre situația din universitate într-un mod care ridică alte semne de întrebare.

„E vânzare de diplome pe față! La noi este o pepinieră de talente”, spunea aceasta.

Universitatea Nicolae Titulescu respinge acuzațiile. Programarea pentru diploma fictivă a existat

Universitatea Nicolae Titulescu respinge categoric orice legătură cu presupusa fabrică de diplome. Într-un comunicat semnat de rectorul Mihai Hotca, instituția neagă acuzațiile privind eliberarea nelegală a actelor de studii.

În timpul investigației, însă, reporterul sub acoperire Observator a obținut o programare reală în sistemul universității pentru ridicarea diplomei. Secretariatul a confirmat data și ora.

„Pe 19 noiembrie are! Mi-a apărut confirmarea 7374, dar este la 9:45, pe 19 noiembrie”, spunea secretara.

În referatul de arestare, procurorii notează că profesoara ar fi pretins că întreaga conducere a universității cunoaște și acceptă practica. Anchetatorii arată că aceasta ar fi invocat numele rectorului ca argument pentru credibilitatea promisiunilor sale.

„Am luat permisie de la rector, ca să se știe. Hotca, poate ați auzit de el, e chiar un avocat de mare succes, pe drept comercial. Mihai Hotca”, spunea profesoara.

Întrebată dacă rectorul știe, aceasta a răspuns: „Știe și prorectorul. Sunt oameni care au văzut multe, nu se pretează să îi lege cineva”.

Rectorul Mihai Adrian Hotca respinge categoric afirmațiile.

„Subsemnatul Mihai Adrian Hotca resping în totalitate afirmațiile care mă asociază cu presupusa eliberare nelegală a unor acte de studii. Nu am cunoscut, nu am aprobat și nu am avut nicio implicare în faptele imputate doamnei Simona Vasilache”, a transmis acesta.

În comunicatul universității se subliniază că afirmațiile profesoarei sunt „în totalitate false”.

Trei universități, verificări și o întrebare fără răspuns

După dezvăluirile Observator, ministrul Educației a trimis Corpul de Control și anunță verificări la Academia de Studii Economice, Universitatea Nicolae Titulescu și Universitatea Titu Maiorescu.

Profesoara este acuzată de trafic de influență și se află sub control judiciar. Dincolo de ancheta penală, rămâne însă o întrebare majoră: câte diplome din România au fost obținute cu bani, fără cursuri, fără prezență și fără ca nimeni din afara universității să verifice dacă absolventul a studiat cu adevărat?

„Iese maculatură pe bandă rulantă. E o fabrică”, spunea profesoara în înregistrările Observator.

Observator urmărește, în continuare, reacțiile instituțiilor, verificările anunțate și răspunsurile celor care au responsabilitatea de a proteja integritatea sistemului de educație.

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