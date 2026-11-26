Andrei Beleuț și Radu au avut un schimb dur de replici la Mireasa – Capriciile Iubirii. Cei doi și-au făcut reproșuri, iar în discuție a fost readus și episodul paletei rupte.

Tensiuni în casa Mireasa! Andrei Beleuț și Radu au ajuns din nou în centrul unei discuții aprinse, după ce și-au adresat mai multe reproșuri. Cei doi au vorbit despre comportamentul lor, episodul în care Beleuț a rupt o paletă, dar și despre presupusele alianțe formate în casă. Discuția a continuat în emisiunea „Mireasa – Capriciile Iubirii”, moderată de Raluca Preda, unde fiecare și-a susținut punctul de vedere.

Radu, reproșuri la adresa lui Andrei Beleuț: „Nu poate să țină un subiect cap-coadă”

Discuția tensionată dintre Radu și Beleuț a pornit de la nemulțumirile acumulate în ultima perioadă. Radu a spus că îi este greu să poarte o conversație cu Andrei Beleuț, deoarece acesta ar schimba mereu direcția discuției.

Concurentul a fost direct și nu și-a ascuns dezaprobarea față de modul în care Beleuț își susține punctul de vedere.

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„Beleuț nu poate să țină un subiect cap-coadă. Tot timpul întoarce ideile”, a spus Radu.

Andrei Beleuț nu a rămas fără răspuns. Acesta a adus în discuție comportamentul lui Radu și a susținut că l-ar putea determina să înjure din nou în doar câteva zile. Totodată, a făcut referire la episodul în care a rupt o paletă, gest pe care spune că și l-a asumat.

„Radu are un comportament, i-am spus și acum că în 14 zile îl pot face să înjure iarăși. A înjurat într-un mod foarte urât. Singurul. Eu am rupt o paletă”, a declarat Andrei Beleuț.

Concurentul a explicat că nu a încercat să ascundă ceea ce a făcut și că a recunoscut gestul încă de la început.

„Eu am spus de ce am rupt paleta. Am recunoscut. Nu stăm să înjurăm aici”, a mai spus Andrei Beleuț.

Ce a spus Andrei Beleuț despre episodul paletei rupte

În cadrul emisiunii „Mireasa – Capriciile Iubirii”, Raluca Preda l-a întrebat pe Andrei Beleuț dacă simte că a greșit în ceea ce îl privește pe Radu.

Cu această ocazie, concurentul a revenit asupra momentului în care a rupt paleta. Acesta a explicat că gestul a fost făcut pe fondul competitivității și că și-a cerut scuze imediat după incident.

Beleuț a susținut că nu regretă neapărat momentul în care a reacționat astfel, deoarece atunci a simțit că și-a exprimat trăirile din timpul jocului. Totuși, a precizat că și-a asumat ceea ce a făcut.

„Cu paleta mi-am cerut scuze instant. Am spus că dacă pierd meciul acela, o rup. Așa am simțit. Am fost competitiv. Atunci chiar m-am simțit bine”, a completat Beleuț.

Andrei Beleuț susține că în casa Mireasa s-au format două tabere

Discuția nu s-a oprit la episodul paletei rupte. Andrei Beleuț a explicat că neînțelegerile dintre el și Radu ar avea legătură cu mai multe situații apărute în casă. Concurentul a susținut că între participanți s-ar fi format deja anumite alianțe și că tensiunile nu au început de la incidentul cu paleta.

Acesta a spus că au existat discuții încă de la început și că urmează să fie prezentate și alte momente care ar putea explica mai bine conflictul.

„Discuțiile acestea nu au fost pentru paletă. Sunt discuții și o să vedeți materiale, pentru că deja s-au făcut alianțe în casă. Eu cu ei am avut discuții de la început”, a mai spus Beleuț.

La rândul său, Radu a venit cu o altă explicație. Acesta a susținut că în casa Mireasa există în prezent două tabere și a povestit cum ar fi început una dintre discuțiile legate de acest subiect.

Potrivit lui Radu, totul ar fi pornit de la o conversație aparent banală despre o prăjitură. În acel moment, Beleuț l-ar fi întrebat pe cine susține, iar discuția ar fi ajuns la subiectul finalei.

„Există în momentul de față două tabere în casă pentru că, din nou, vorbeam despre o prăjitură cu Beleuț, moment în care el mă întreabă pe mine pe cine susțin. El a creat discuțiile despre finală”, a spus Radu.

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