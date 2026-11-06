În ediția din 6 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, Anne s-a certat cu Claudio și nu și-a mai putut ascunde lacrimile. Descoperă ce s-a întâmplat, de fapt.

Clipe surprinzătoare în ediția din 8 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul Inimii. Anne a primit de la Claudio o veste ce a rănit-o extrem de tare. Concurenta a izbucnit în lacrimi. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat, de fapt.

Anne s-a certat cu Claudio și a început să plângă, la Mireasa! Ce s-a întâmplat, de fapt, în ediția din 6 noiembrie 2026

În ediția din 8 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul Inimii, Claudio a reuști să o facă pe Anne să plângă, iar camerele de filmat au surprins totul.

Claudio a fost nevoit să aleagă o mamă adoptivă și a decis să o numească pe doamna Flori. Alegerea lui a provocat însă nemulțumirea lui Anne-Mary, care a izbucnit în lacrimi și s-a arătat foarte supărată de decizia luată. Tânăra a plâns și a țipat la el de supărare, aducându-i tot felul de reproșuri.

Înainte să își exprime votul, concurenta a încercat să îl influențeze, însă tânărul i-a spus că va decide singur pentru el: „Fac ce vreau. Nu te supăra, Anne”.

După ce a anunțat la cameră faptul că o alege pe doamna Flori, acesta a intrat în casă pentru a da vestea.

„Poftim? Tu sper că glumești!”, a zis tânăra, enervându-se și supărându-se atât de tare încât i-a întors spatele și a plecat.

„Hai, vii sau nu vii?! Ai rămas șocată? Băi, fiecare are treburile lui, nu știu de ce...”, a zis tânărul, vâzând că aceasta s-a supărat.

Doamna Flori s-a declarat a fi exterm de surprinsă de alegerea tânărului.

Anne s-a dus în dormitor și a început să plângă. Claudio s-a dus după ea să discute.

„Și pe mine m-ai surprins foarte tare. Ai lovit fix unde nu trebuia”, a zis doamna Carmen.

Tânărul a stat și, cu multă răbdare, a încercat să îi explice faptul că decizia lui nu o va afecta pe ea. Un detaliu ce i-a luat pe toți prin surprindere a fost acela că tânărul a reușit să tempereze furia concurentei.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.