Beleuț, extrem de vehement împotriva doamnei Flori după task-ul cabinei telefonice: "Cea mai bună defensivă e atacul"

Tensiuni puternice în casa Mireasa, unde Andrei Beleuț și doamna Flori au ajuns într-un conflict deschis, după ce concurentul a pus sub semnul întrebării corectitudinea unui task.

Discuția a degenerat rapid, iar acuzațiile de trișat, replicile ironice și reproșurile personale au transformat momentul într-unul dintre cele mai tensionate schimburi de replici din competiție.

Andrei Beleuț a acuzat-o pe doamna Flori că ar fi încercat să trișeze

Doamna Flori a povestit că a discutat cu Claudia despre responsabilitatea pe care o primise și despre cum ar fi fost privită situația dacă aceeași sarcină i-ar fi revenit altei persoane. Explicațiile sale nu l-au convins însă pe Andrei Beleuț, care a intervenit și i-a atras atenția că lucrurile ar fi trebuit făcute corect și în mod egal.

„Să gândim cu spirit civic și moral”, i-a spus concurentul, făcând referire la modul în care fusese îndeplinit taskul. Doamna Flori a considerat că Beleuț a depășit limita bunului-simț și a susținut că acesta încearcă să se raporteze la ea ca la un adversar în competiție.

Schimbul de replici a devenit și mai aprins când Andrei a afirmat că adevărul trebuie să iasă la iveală și că mai mulți concurenți au observat ce s-a întâmplat. El a insistat că au existat încercări de a trișa, iar doamna Flori i-a reproșat tonul și felul în care i se adresează.

„El spune că zice adevărul, dar e adevărul lui. Beleuț se raportează ca și cum aș fi un concurent”, a explicat aceasta, sugerând că tânărul o percepe drept o rivală.

Citește și: Asia Express, 9 noiembrie 2026. O paradă a prieteniei româno-chineze le dă mari bătăi de cap concurenților. Ce se întâmplă diseară

Doamna Flori i-a reproșat concurentului lipsa de respect

Un alt moment tensionat a fost cel în care Beleuț a spus că toți vor avea din nou pixul în mână, afirmație pe care doamna Flori a interpretat-o drept o posibilă amenințare. Concurentul a negat și a precizat că este, de fapt, o promisiune.

Mai mult, acesta a acuzat-o că încearcă să evite răspunsurile și a susținut că există dovezi pentru ceea ce spune. În replică, doamna Flori a încercat să își explice poziția și a recunoscut că este posibil să nu fi gestionat taskul în cel mai corect mod.

Citește și: Gestul impresionant făcut de un localnic pentru concurenții Asia Express. Oana Tomoiagă, emoționată până la lacrimi

Totuși, ea a subliniat că acest lucru nu îi dădea lui Beleuț dreptul să îi vorbească lipsit de respect.

„Indiferent de cum am gestionat, tu ai dreptul la o opinie, dar în mod respectuos”, i-a transmis doamna Flori.

Andrei Beleuț a susținut în continuare că nu a avut intenția de a o ataca personal, ci că și-a exprimat punctul de vedere într-o competiție în care toți au pornit de la egalitate.

Alberto a intervenit și el, încercând să pună capăt discuției. Acesta le-a amintit că taskul avusese deja un câștigător și că momentul ar trebui lăsat în urmă. Conflictul a scos însă la iveală diferențele de viziune dintre doamna Flori și Andrei Beleuț, care nu au reușit să ajungă la un punct comun.