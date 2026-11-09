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Asia Express, 9 noiembrie 2026. O paradă a prieteniei româno-chineze le dă mari bătăi de cap concurenților. Ce se întâmplă diseară

O paradă a prieteniei româno-chineze se transformă într-un coșmar pentru cele trei echipe Asia Express. Diseară, de la 20.30, continuă lupta pentru Marea Finală.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 09:29 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 09:31
Asia Express, 9 noiembrie 2026. O paradă a prieteniei româno-chineze le dă mari bătăi de cap concurenților. Ce se întâmplă diseară. | Antena 1
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Diseară, de la ora 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, aventura continuă în etapa finală Asia Express – Drumul Mătăsii. Cele trei echipe rămase în competiție luptă pentru un loc în Marea Finală, iar fiecare misiune devine tot mai importantă. Concurenții vor avea parte de o zi în care vor trebui să demonstreze că se pot adapta rapid, că știu să lucreze împreună și, mai ales, că pot câștiga încrederea localnicilor.

Asia Express, 9 noiembrie 2026. O paradă a prieteniei româno-chineze le dă mari bătăi de cap concurenților

Prima provocare îi va duce în orașul Jiaxing, unde vor avea de organizat o paradă dedicată prieteniei dintre România și China. Pentru a duce misiunea la bun sfârșit, fiecare echipă va trebui să convingă zece localnici să i se alăture și să participe la un spectacol inedit. Cu ajutorul unor tăblițe colorate, concurenții vor trebui să formeze mai întâi steagul Chinei, apoi să îl transforme, într-o sincronizare perfectă, în drapelul României. Totul sub privirile atente ale unui judecător, care nu va accepta decât o reprezentație impecabilă.

Deși pare simplă la prima vedere, organizarea paradei se va dovedi un adevărat coșmar pentru cele trei echipe. Coordonarea unui număr mare de localnici a fost întotdeauna una dintre cele mai dificile provocări din Asia Express. Mai ales că, de multe ori, până la finalul unei misiuni, unii dintre cei recrutați se răzgândesc, se plictisesc sau pur și simplu pleacă, iar concurenții sunt nevoiți să o ia de la capăt. De această dată, lucrurile vor fi și mai complicate: nu va fi suficient să adune zece oameni, ci vor trebui să îi și coordoneze într-o coregrafie precisă, în care fiecare mișcare contează. Ceea ce ar trebui să fie o paradă a prieteniei se va transforma într-un test al răbdării, cu nervi întinși la maximum și minute prețioase pierdute.

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Iar provocările nu se vor opri aici. Într-una dintre cele mai pitorești zone ale orașului, concurenții vor descoperi că norocul lor stă ascuns în biscuiți cu răvaș. Aceștia le vor dezvălui noi misiuni, de la interpretarea imnului național al Chinei și identificarea unor mărci auto chinezești, până la schimburi de obiecte personale pentru flori sau monede tradiționale aducătoare de noroc.

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Aventura va continua într-un orășel tradițional străbătut de canale, unde bărcile țin locul taxiurilor, iar femeile care le conduc își încântă pasagerii cu cântece de dragoste. Aici, concurenții vor trebui să învețe meseria „cântărețelor de pe râu”. Unul dintre membrii echipei va fi responsabil de vâslit și de navigarea printre canalele înguste, în timp ce celălalt va trebui să cânte, să servească ceai și să se asigure că pasagerele se bucură de o călătorie cât mai plăcută. O misiune care pare desprinsă dintr-o poveste, dar care le va pune serios la încercare coordonarea și răbdarea.

Cu doar trei echipe rămase pe Drumul Mătăsii, presiunea este mai mare ca niciodată. Orice greșeală poate costa minute prețioase, iar concurenții știu că fiecare provocare îi poate aduce mai aproape de Marea Finală sau le poate complica drumul spre aceasta.

Cum se vor descurca echipele în fața acestor provocări și cine va reuși să câștige timp prețios în cursa spre Marea Finală? Telespectatorii vor afla diseară, de la ora 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, într-o nouă ediție Asia Express – Drumul Mătăsii.

Cea de-a 37-a ediție, lider detaşat de audiență

După două luni de aventură și mii de kilometri parcurși pe Drumul Mătăsii, cele trei echipe rămase în competiție au intrat aseară în etapa finală Asia Express, luptând pentru un loc în Marea Finală. Prima zi a cursei le-a purtat într-un sat tradițional din China, cunoscut drept Satul Mătăsii, unde concurenții au descoperit întregul proces de obținere a prețiosului material, de la creșterea viermilor de mătase până la prelucrarea coconilor, sub îndrumarea unei familii de meșteri. Aventura a continuat la Muzeul Mătăsii, unde echipele au avut de recreat legenda descoperirii firului de mătase și de găsit o nouă Regină a Mătăsii, cu ajutorul localnicilor, într-o competiție inedită care s-a impus ca lider incontestabil de audienţă.

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:00 – 23:35, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a 37-a ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.5 puncte de rating şi 24.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea filmelor Ultima Redută şi Codul Asasinului înregistra 4.5 puncte de rating şi 17.2% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 7.1 puncte de rating şi 21.6% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.4 puncte de rating şi 13.4% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 6.3 puncte de rating şi 19.1% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.9 puncte de rating şi 14.9% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 21:57, aproape 1.4 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

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De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.4 puncte de rating și 19% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 5.8 puncte de rating și 23.1% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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