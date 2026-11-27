În ediția din 27 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, Radu și Andrei Beleuț și-au aruncat replici dure!

Andrei Beleuț este din nou în centrul discuțiilor și ajunge în conflict cu Valentin și Radu. Valentin îl acuză că jignește indirect, în timp ce Radu susține că acesta nu a venit în competiție pentru femei, ci ca să vorbescă și să se facă auzit. Descoperă detalii subiect în rândurile de mai jos.

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În ediția din 27 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, concurenții stăteau de vorbă atunci când un nou conflict s-a iscat între Andrei Beleuț și ceilalți băieți.

„Tu în fața mea ești negru sub unghie”, a zis Radu.

„Oarecum, Beleuț a fost și cu mine de la bun început, am avut ceva...Și pe parcurs la fel”, a fost de părere Valentin, care a evidențiat faptul că și el a avut parte de conflicte cu Andrei.

„El vorbește cel mai repede de la el din sat și a venit să își arate talentul”, a spus Radu.

Andrei Beleuț a încercat să pună capăt replicilor, însă Radu și Valentin i-au explicat faptul că a exagerat în multe situații, că s-a băgat acolo unde nu trebuia și că nu a știut să reacționeze la anumite glume.

Așa a luat naștere un schimb acid de replici între concurenții în cauză, iar tensiunile au început să devină din ce în ce mai mari.

„Tu ești cel mai mare ca vârstă de aici, tu trebuia să ne dai niște exemple, pe care le urmăm. Până acum, tu jignești cu manta, dai cu cineva pe jos, să o terfelești fără să o jignești, dar la alte chestii nu are un om ce să învețe de la tine, nu ai venit cu nimic din viața ta. Tu nu ești niciun exemplu pentru noi. Tu nu te încadrezi într-un colectiv. Tu nu ești empatic cu nimeni de aici”, a fost replica acidă a lui Valentin, care a spus că și ceilalți au ceva de oferit, nu doar el.

„Eu doar că punctez greșelile”, a zis Beleuț.

„Nu avem nevoie să ni se arate greșelile. Noi aici am venit să ne găsim jumătatea. Tu nu ai fost empatic nici măcar cu persoana cu care ai încercat o cunoaștere. Nu ai putut nici să înțelegi fata de lângă tine!”, a spus Valentin.

Ulterior, în LIVE, discuția a continuat împreună cu Simona Gherghe. Aceasta a încercat să lămurească sursa acestor discuții.