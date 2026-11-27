Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat faptul că 41 de medicamente noi vor fi introduse pe lista produselor compensate parțial sau total. Descoperă despre ce tip de medicamente este vorba.

Descoperă despre ce tip de medicamente este vorba | Profimedia

Veste extrem de bună pentru bolnavii din România, dar mai ales în cazul celor cu afecțiuni cronice. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că sistemul românesc de sănătate a mai făcut un pas important. Potrivit acestuia, 41 de medicamente noi vor fi compensate total sau parțial. În plus, alte cinci medicamente vor avea accesul mai extins, pentru ca mai mulți pacienți să poată beneficia de el. Descoperă informații din comunicatul oficial al Ministerului Sănătății despre acest subiect.

41 de noi medicamente, introduse pe lista medicamentelor compensate total sau parțial. Despre ce tip de medicamente este vorba

Aceasta este cea de-a treia actualizare a listei de medicamente compensate total și parțial din anul 2026. De asemenea, schimbarea aduce și o extindere a accesului la tratamente decontate pentru stat, astfel încât mai mulți pacienți să poată beneficia de anumite tratamente sau programe.

Iată mai jos comunicatul oficial transmis de Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pa pagina sa oficială de Facebook:

Articolul continuă după reclamă

„Introducem 41 de medicamente noi în lista medicamentelor gratuite și compensate și extindem accesul la alte 5 medicamente, astfel încât mai mulți pacienți să poată beneficia de tratamente decontate de stat!

Este cea de-a treia actualizare a listei medicamentelor gratuite și compensate pe care o inițiez în ultimele 12 luni, ajungând la un total de 97 de molecule noi și 34 de extinderi ale indicațiilor terapeutice pentru medicamente deja cunoscute.

Proiectul de act normativ, pus astăzi în transparență decizională, prevede extinderea opțiunilor terapeutice pentru numeroase afecțiuni:

🔹 Oncologie și hematologie oncologică – introducem noi tratamente pentru cancerul pulmonar, ovarian, tiroidian, renal, endometrial, gastric, urotelial și de col uterin, precum și pentru pacienții cu mielom multiplu, leucemie mieloidă acută și anumite forme de limfom.

Introducem și prima terapie țintită pentru pacienții cu tumori desmoide. O nouă opțiune de tratament pentru pacienții cu această afecțiune rară, pentru care alternativele terapeutice sunt limitate.

🔹 Boli rare – după o perioadă dificilă pentru copiii cu distrofie musculară Duchenne și familiile lor, introducem în lista medicamentelor gratuite și compensate o terapie mult așteptată de acești pacienți.

Introducem, de asemenea, noi tratamente pentru boala Pompe, fenilcetonurie și amiloidoza ereditară.

🔹 Cardiologie – introducem noi tratamente pentru cardiomiopatia hipertrofică obstructivă, hipercolesterolemia familială homozigotă și hipertensiunea arterială pulmonară.

🔹 Neurologie – extindem opțiunile de tratament pentru pacienții cu anumite forme de epilepsie rezistentă la tratament și miastenie gravis generalizată.

🔹 Endocrinologie și pediatrie – introducem noi tratamente pentru deficitul de hormon de creștere, inclusiv la copii și adolescenți, dar și pentru hipoparatiroidismul cronic și sindromul Cushing.

🔹 Nefrologie – extindem accesul la tratament pentru pacienții cu afecțiuni renale cronice, inclusiv cele asociate diabetului zaharat de tip 2.

🔹 Gastroenterologie și hepatologie – introducem noi tratamente pentru colita ulcerativă și colangita biliară primară.

🔹 Boli infecțioase și transplant – introducem noi terapii pentru pacienții cu HIV, dar și tratamente pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu citomegalovirus la pacienții care au beneficiat de transplant.

Extindem, de asemenea, accesul la tratament pentru pacienții cu imunodeficiențe secundare, inclusiv pentru copii.

Pentru alte 9 medicamente deja compensate, luăm măsuri pentru a asigura continuitatea tratamentului. Acestea sunt utilizate în tratarea unor afecțiuni precum insuficiența cardiacă, scleroza multiplă, hepatita C, dermatita atopică, depresia rezistentă la tratament și afecțiunile oftalmologice, inclusiv edemul macular diabetic.

Pentru pacienții cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC), reducem costul unuia dintre tratamentele destinate acestei afecțiuni. Dacă până acum statul suporta 50% din prețul de referință al medicamentului, de acum va suporta 90%.

În premieră, includem în Programul național de tratament pentru boli rare mucopolizaharidoza de tip VI (sindromul Maroteaux-Lamy), asigurând pacienților accesul la terapia de substituție enzimatică.

Doar prin astfel de măsuri concrete putem îmbunătăți accesul oamenilor la tratament.

❤️Încrederea ne face bine!”,