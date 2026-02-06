Cât a crescut fiul Mariei Roman, câștigătoarea sezonului 3 Mireasa. Cât de mult seamănă băiețelul cu mama sa

Maria Roman, câștigătoarea sezonului 3 Mireasa, a publicat recent o imagine adorabilă cu fiul ei. Cei care au plăcut-o în cadrul emisiunii se bucură să vadă că are o familie frumoasă în prezent și că fiul ei îi seamănă mult.

În imagine, veselul micuț blond este privit cu duioșie de mama lui. Antonio Andrei, fiul Mariei Roman, crește pe zi ce trece și își bucură părinții. Băiețelul are aproximativ 2 ani și jumătate și seamănă leit cu mama sa.

Imagine adorabilă cu Antonio, fiul Mariei Roman. Cât a crescut băiețelul și cât de mult seamănă el cu mama sa, câștigătoarea sezonului 3 Mireasa

„Sunt mamă de băiat, iar pentru mine binecuvântare mai mare decât asta, nu există . Băiatul meu este precum diamantul rar, bucuria mea adevărată, dragostea mea reală, motivul fericirii mele și speranța că lumea se va schimba în bine. Cu el lângă mine nu mă tem de nimic, căci am alături de mine minunea vieții mele și la bine și la rău”, spunea Maria Roman pe rețelele sociale.

Maria Roman s-a căsătorit religios cu tatăl copilului ei în vara lui 2025.

Maria Roman, fosta concurentă de la Mireasa sezonul 3, a avut parte de o nuntă ca în povești.

„A fost foarte frumos. Bineînțeles că nu a fost totul perfect, dar nu am băgat de seamă. Am rămas zen, nu m-a afectat nimic. Mi-au trecut emoțiile în ziua cea mare, mai multe am avut înainte.

Am avut puține emoții în momentul în care am îmbrăcat rochia de mireasă. Bebe era puțin agitat, îi era somn. Soțul a avut mai multe emoții, el a fost mai emoționat. La biserică am avut și eu emoții mai mari. Acolo simți cu adevărat că te căsătorești. Pentru mine, e mai importantă cununia religioasă”, a dezvăluit fosta concurentă de la Mireasa, potrivit spynews.ro.

Pe 16 aprilie 2024, Maria Roman se panica pentru că nu mai reușea să dea de soțul ei. Astfel, a decis să ceară ajutorul oamenilor pentru a îl găsi.

După ce a postat un anunț peste tot, în care era poză cu mașina pe care soțul ei a mers să o achiziționeze din Franța, a alertat poliția.

Ulterior, apelul către internauți a fost șters. S-a spus că bărbatul a fost găsit, fiind arestat în Germania. Familia ar fi aflat de situație și a angajat avocați pentru a îl ajuta.

Maria a participat la emisiunea Mireasa, în 2021. „Sunt asistentă la un cabinet stomatologic. O cunoștință mi-a spus despre emisiune și m-a întrebat dacă mi-aș dori să particip”, a spus Maria Roman la Mireasa 2021.

La acel moment, ea se descria drept o femeie pretențioasă pentru că trecuse deja prin multe: abuz emoțional, violență fizică, infidelitate. Tânăra spunea că e sensibilă și că este pregătită să se căsătorească și să aibă copii.

În emisiune, ea l-a întâlnit pe Liviu Olteanu, cu care s-a și căsătorit. Relația lor s-a terminat la scurt timp de la finală și divorțul s-a finalizat după ce aceasta l-a acuzat de infidelitate și violență.