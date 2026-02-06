Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Cât a crescut fiul Mariei Roman, câștigătoarea sezonului 3 Mireasa. Cât de mult seamănă băiețelul cu mama sa

Cât a crescut fiul Mariei Roman, câștigătoarea sezonului 3 Mireasa. Cât de mult seamănă băiețelul cu mama sa

Maria Roman, câștigătoarea sezonului 3 Mireasa, a publicat recent o imagine adorabilă cu fiul ei. Cei care au plăcut-o în cadrul emisiunii se bucură să vadă că are o familie frumoasă în prezent și că fiul ei îi seamănă mult. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 06 Februarie 2026, 15:10 | Actualizat Vineri, 06 Februarie 2026, 15:19
Galerie
Imagine adorabilă cu Antonio, fiul Mariei Roman | Antena 1& Instagram

În imagine, veselul micuț blond este privit cu duioșie de mama lui. Antonio Andrei, fiul Mariei Roman, crește pe zi ce trece și își bucură părinții. Băiețelul are aproximativ 2 ani și jumătate și seamănă leit cu mama sa.

Imagine adorabilă cu Antonio, fiul Mariei Roman. Cât a crescut băiețelul și cât de mult seamănă el cu mama sa, câștigătoarea sezonului 3 Mireasa

„Sunt mamă de băiat, iar pentru mine binecuvântare mai mare decât asta, nu există . Băiatul meu este precum diamantul rar, bucuria mea adevărată, dragostea mea reală, motivul fericirii mele și speranța că lumea se va schimba în bine. Cu el lângă mine nu mă tem de nimic, căci am alături de mine minunea vieții mele și la bine și la rău”, spunea Maria Roman pe rețelele sociale.

Articolul continuă după reclamă

Maria Roman s-a căsătorit religios cu tatăl copilului ei în vara lui 2025.

Maria Roman, fosta concurentă de la Mireasa sezonul 3, a avut parte de o nuntă ca în povești.

„A fost foarte frumos. Bineînțeles că nu a fost totul perfect, dar nu am băgat de seamă. Am rămas zen, nu m-a afectat nimic. Mi-au trecut emoțiile în ziua cea mare, mai multe am avut înainte.

Am avut puține emoții în momentul în care am îmbrăcat rochia de mireasă. Bebe era puțin agitat, îi era somn. Soțul a avut mai multe emoții, el a fost mai emoționat. La biserică am avut și eu emoții mai mari. Acolo simți cu adevărat că te căsătorești. Pentru mine, e mai importantă cununia religioasă”, a dezvăluit fosta concurentă de la Mireasa, potrivit spynews.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pe 16 aprilie 2024, Maria Roman se panica pentru că nu mai reușea să dea de soțul ei. Astfel, a decis să ceară ajutorul oamenilor pentru a îl găsi.

După ce a postat un anunț peste tot, în care era poză cu mașina pe care soțul ei a mers să o achiziționeze din Franța, a alertat poliția.

Ulterior, apelul către internauți a fost șters. S-a spus că bărbatul a fost găsit, fiind arestat în Germania. Familia ar fi aflat de situație și a angajat avocați pentru a îl ajuta.

Citește și: Mireasa sezonul 3. Maria, prima imagine cu soțul său, după dispariția lui. Gestul făcut de fosta concurentă

Maria a participat la emisiunea Mireasa, în 2021. „Sunt asistentă la un cabinet stomatologic. O cunoștință mi-a spus despre emisiune și m-a întrebat dacă mi-aș dori să particip”, a spus Maria Roman la Mireasa 2021.

La acel moment, ea se descria drept o femeie pretențioasă pentru că trecuse deja prin multe: abuz emoțional, violență fizică, infidelitate. Tânăra spunea că e sensibilă și că este pregătită să se căsătorească și să aibă copii.

Colaj cu Maria roman mireasa
+2
Mai multe fotografii

În emisiune, ea l-a întâlnit pe Liviu Olteanu, cu care s-a și căsătorit. Relația lor s-a terminat la scurt timp de la finală și divorțul s-a finalizat după ce aceasta l-a acuzat de infidelitate și violență.

Mireasa, sezon 13. Amalia, în lacrimi după apropierea dintre Dorian și Aliz. Ce decizie a luat tânăra: „Trebuia să fie a...
Înapoi la Homepage
AS.ro Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol
Observatornews.ro O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro
Antena 3 Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Mireasa, sezon 13. Diana s-a răzgândit și nu vrea să mai revină în casa pentru Marian. Care este motivul: „Nu e genul meu”
Mireasa, sezon 13. Diana s-a răzgândit și nu vrea să mai revină în casa pentru Marian. Care este motivul: „Nu...
Alimente care conțin mai multă Vitamina C decât portocalele. Ce poți să alegi în fiecare zi pentru sănătate
Alimente care conțin mai multă Vitamina C decât portocalele. Ce poți să alegi în fiecare zi pentru sănătate Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Claudia a primit o scrisoare de la un admirator. Cum a reacționat când a văzut pozele cu George. Ce i-a zis
Mireasa, sezon 13. Claudia a primit o scrisoare de la un admirator. Cum a reacționat când a văzut pozele cu...
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul
Fiul artistei Paulina Rubio ar putea fi trimis într-un internat. Care este motivul Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
„Despărțirea de...” Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil
„Despărțirea de...” Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a... Elle
Un fotbalist de la Naționala României a devenit tată a doua oară! S-a căsătorit vara trecută cu soția lui
Un fotbalist de la Naționala României a devenit tată a doua oară! S-a căsătorit vara trecută cu soția lui Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pâine cu amestec de făină și semințe. Rețetă gustoasă și sănătoasă
Pâine cu amestec de făină și semințe. Rețetă gustoasă și sănătoasă HelloTaste.ro
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din februarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Mircea Lucescu, transportat în străinătate! Medicii români au luat decizia
Mircea Lucescu, transportat în străinătate! Medicii români au luat decizia BZI
Bulgarii iar „ne-au luat fața”! Participă în locul României la cel mai important târg de turism din țara noastră
Bulgarii iar „ne-au luat fața”! Participă în locul României la cel mai important târg de turism din țara... Jurnalul
Cristi Chivu a purtat torța olimpică la Milano-Cortina! Momente de neuitat pentru fanii români
Cristi Chivu a purtat torța olimpică la Milano-Cortina! Momente de neuitat pentru fanii români Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27%
Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27% Observator
Uleiul de floarea-soarelui: beneficii, proprietăți și efecte adverse
Uleiul de floarea-soarelui: beneficii, proprietăți și efecte adverse MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De cat timp pentru joaca au nevoie copiii și ce rol are joaca în dezvoltarea copiilor
De cat timp pentru joaca au nevoie copiii și ce rol are joaca în dezvoltarea copiilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el UseIT
Brioșe vanilate cu gem de zmeură în interior, pentru răsfățul dulce al zilei
Brioșe vanilate cu gem de zmeură în interior, pentru răsfățul dulce al zilei Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x