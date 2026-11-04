Ce a pățit Alberto, după reacțiile violente de la Mireasa! Simona Gherghe a sancționat trei cupluri. Care a fost motivul

Revoltată de cele întâmplate la task-ul cabinei telefonice, Simona Gherghe a anunțat sancțiuni pentru trei cupluri din casa Mireasa, în ediția din 4 noiembrie 2026.

Concurenții au avut parte de task-ul cabinei telefonice și Alberto a avut o reacție exagerată. Acesta a făcut chiar un gest violent față de unul dintre concurenți. Din cauza comportamentului avut de mai mulți concurenți la această sarcină, Simona Gherghe a anunțat sancțiuni dure. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii.

Ce a pățit Alberto, după reacțiile violente de la Mireasa! Simona Gherghe a sancționat trei cupluri, în ediția din 4 noiembrie 2026. Care a fost motivul

În ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii au fost difuzate imagini cu reacția violentă a lui Alberto.

Supărat că a fost surprins că trișează la task-ul telecabinei, concurentul a avut o reacție vulcanică: a aruncat cu apă spre concurenții din cabina telefonică, a țipat, a înjurat și a jignit numeroși concurenți, în cazul unora venind chiar cu acuzații neașteptate.

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Așa cum era de așteptat, camerele de filmat au surprins totul și reacțiile violente ale unora dintre concurenți și jignirile adresate altora din casă nu au rămas fără urmări. Dezamăgită de cele întâmplate, Simona Gherghe a anunțat că aplică sancțiuni.

„Din păcate, acest task a fost impregnat cu aceste scandaluri foarte urâte și cu niște expresii foarte urâte, pe care le-ați folosit. Una este să vă certați voi între voi, alta este să loviți în mame. Că vă place, că nu vă place, asta e, că a făcut o favoare, că nu a făcut o favoare, nu e în regulă. Sancțiunea este că până sâmbătă voi, cele trei cupluri implicate, o să aveți uși închise”, a fost anunțul făcut de Simona Gherghe în care a prezentat sancțiunile pe care le aplică.

Cei afectați sunt Alberto și Paula, Adrian și Maria, dar și Claudia și Valentin.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.