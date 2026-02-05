Ce mai fac Iuliana și Vlad din sezonul 9 Mireasa. Nu mulți au crezut în relația lor

Iuliana din sezonul 9 Mireasa i-a transmis un mesaj emoționant soțului ei. Recent, Vlad și-a sărbătorit ziua de naștere.

Mulți dintre fanii Mireasa nu au crezut în cuplul Iuliana- Vlad, pentru că relația lor a început destul de târziu în competiție, iar oamenii nu au apucat să le vadă prea mult dinamica în emsiune. Au existat voci care au spus că nu vor rezista mult împreună în afara casei Mireasa. Ei au demonstrat că dragostea lor prezentată în emisiune a fost cât se poate de reală și la aproape 2 ani de la competiție sunt mână în mână, unul alături de celălalt.

Recent, Iuliana i-a transmis un mesaj emoționant soțului ei, cu ocazia zilei lui de naștere.

Ce se întâmplă cu Iuliana și Vlad, la un an și jumătate de când s-au căsătorit. Nu mulți au crezut în relația celor doi concurenți din sezonul 9 Mireasa

Iuliana și Vlad se iubesc, sunt fericiți și au sărbătorit de curând ziua de naștere a tânărului.

Articolul continuă după reclamă

„La mulți ani, inima mea! Să ai parte de sănătate, bucurii fără număr și tot ce-ți face sufletul să zâmbească”, a scris Iuliana pe contul ei de Instagram.

Cum a început povestea de dragoste dintre Iuliana și Vlad de la Mireasa, sezon 9

Pentru Iuliana și Vlad povestea a început să capete contur când tânăra își pierduse orice speranță că își va găsi jumătatea în casa Mireasa. Timp de o lună, aceasta a format un cuplu cu Liviu, însă băiatul s-a despărțit de ea în direct.

Citește și: Mireasa sezonul 9. Cum s-au filmat Vlad și Iuliana după marea finală a emisiunii. Cine a fost alături de ei și ce au transmis

Dezamăgită, ea chiar și-a cerut eliminarea din emisiune, însă la scurt timp s-a îndrăgostit. Vlad a intrat în emisiune pe data de 19 aprilie și încă de la început, cei doi au fost extrem de apropiați. După mai multe tatonări, fata a făcut primul pas și l-a sărutat la Mireasa. Capriciile Iubirii.

Iuliana și Vlad s-au declarat un cuplu, când băiatul a intrat într-o cursă de eliminare, iar aceasta i-a încurajat pe susținători să îl voteze. Deși relația lor a început mai târziu, Vlad a fost sigur că Iuliana este aleasa inimii lui și a cerut-o în căsătorie, după doar doar o lună de când s-au declarat un cuplu.

În 2025, cei doi au sărbătorit primul an de căsnicie și de relație. La împlinirea primului an de relație, Iuliana a transmis un mesaj superb despre perioada petrecută alături de Vlad.

„Nici nu știu când a trecut un an,

Parcă ieri ne vedeam prima oară,

Eram emoționați, nesiguri, dar curioși

Și uite-ne azi, mai aproape ca niciodată.

Cu tine am învățat că iubirea nu e perfectă,

Dar e sinceră, vie și ne ține aproape.

Când m-am simțit cea mai singură pe lume, ai apărut în viața mea.

Ziua când te-am văzut prima dată, am simțit că tu o să-mi fii omul meu ales de Dumnezeu.

Deși a fost greu și uneori am fost nedreptățiți de împrejurări,

Noi am rămas împreună și am construit astăzi familia pe care mi-am dorit-o dintotdeauna.

M-ai susținut când am avut nevoie, m-ai înțeles când nici eu nu mă înțelegeam.

Ai fost stâlpul meu, chiar și în tăcerile grele,

Și ai făcut ca fiecare zi să prindă sens.

Nu suntem perfecți, dar suntem sinceri.

Nu avem totul, dar avem ceea ce contează cel mai mult: pe noi.

Îți mulțumesc că ești tu, că nu ai renunțat la noi,

Și că împreună putem merge mai departe, oricât de greu ar fi drumul.

Nu știam atunci cât de greu va fi drumul nostru,

Dar undeva, în adâncul sufletului, știam că o să merite.

Cu tine am învățat ce înseamnă să nu renunți.

Să iubești și când e greu.

Să ierți, să aștepți, să construiești cu răbdare.

Tu ești acasă pentru mine.

Ești liniștea mea și zâmbetul meu în cele mai agitate zile.

Mulțumesc că m-ai ales, în fiecare zi.

Mulțumesc că ești tu.

Te iubesc.

Și o să fiu mereu aici – pentru noi, pentru tot ce urmează”, a scris Iuliana pe rețelele sociale.

Citește și: Mireasa, sezon 9. Cum arată Delia cu burtica de gravidă. Ea și Liviu, imagini superbe din vacanță