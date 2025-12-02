Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 9. Cum arată Delia cu burtica de gravidă. Ea și Liviu, imagini superbe din vacanță

Mireasa, sezon 9. Cum arată Delia cu burtica de gravidă. Ea și Liviu, imagini superbe din vacanță

Delia și Liviu au publicat pe rețelele sociale imagini cu ei din vacanța din Thailanda. Câștigătoarea sezonului 9 Mireasa s-a afișat cu burtica de gravidă, la scurt timp după ce a dat vestea sarcinii la ediția specială Mireasa, organizată de ziua Antenei 1. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Decembrie 2025, 13:06 | Actualizat Marti, 02 Decembrie 2025, 13:24
Galerie
Delia și Liviu, de la Mireasa sezon 9, se pregătesc să devină părinți | Antena 1

Delia și Liviu urmează să devină părinți, veste dată public chiar în emisiunea în care s-au îndrăgostit și au pus bazele familiei lor. Cei doi au publicat pe rețelele sociale fotografii din vacanță, unde tânăra, în rochii lejere, se mândrește cu burtica de gravidă.

Delia și Liviu s-au pozat printre elefanți, cu ecografia bebelușului în mână. Delia este o graviduță superbă, iar burtica începe să se observe din ce în ce mai bine.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Delia, câștigătoarea sezonului 9 Mireasa, este însărcinată. Cum au anunțat ea și Liviu că vor deveni părinți

Articolul continuă după reclamă

Cum arată Delia, câștigătoarea sezonului 9 Mireasa, cu burtica de gravidă. Ea și Liviu au publicat imagini superbe din vacanță

Delia și Liviu sunt foarte fericiți mai ales pentru că toate au mers așa cum și-au dorit: mai întâi s-au cununat civil la Mireasa, apoi au făcut cununia religioasă în afara emisiunii, iar apoi tânăra a rămas însărcinată. Copilul lor se va naște în zodia Gemeni.

„Dumnezeu ne-a ajutat să îndeplinim tot ce ne-am dorit. Am zis că ne căsătorim prima dată la Mireasa, după mergem afară și facem nunta, după ne-am stabilit în Marea Britanie și am zis că urmează copii și totul a decurs conform planului. Cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, dar totul e pe drumul cel bun”, a spus Liviu în cadrul ediției speciale Mireasa, difuzată pe 29 noiembrie, când Antena 1 a împlinit 32 de ani de la prima emisie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„E vremea de copii acum. Ne-am dorit foarte mult să facem întâi cununia religioasă, să avem binecuvântarea divină și după să rămân însărcinată și așa s-a întâmplat. Imediat după nuntă. Normal sunt programată să nasc pe 1 iunie, de Ziua Copilului. Nu știm dacă e fetiță sau băiat deocamdată. Ai noștri au plâns, au fost foarte fericiți”, a spus Delia.

Delia și Liviu s-au stabilit în Marea Britanie. Băiatul lucrează în construcții, iar fata în domeniul logisticii. De banii din premiu încă nu s-au atins, pentru că se gândesc la posibilitatea de a-și lua o casă la un moment dat în Anglia. Totuși, pe viitori cei doi au spus că și-ar dori să se întoarcă în România. Liviu s-a adaptat foarte bine în țara în care plouă des, iar după ce se va naște copilul mama lui, doamna Viorica, va merge în Marea Britanie să-i ajute.

Colaj cu Delia și Liviu
+7
Mai multe fotografii

Delia și Liviu s-au cunoscut în sezonul 9 Mireasa și în Marea Finală din 12 iulie 2024 cei doi au spus DA în fața primarului. Familia Negrea a câștigat sezonul 9 Mireasa- În ritmul inimii, iar în august 2025 cei doi au avut parte de o nuntă ca în filme. În 2026 în familia Negrea va fi mai numeroasă!

Mireasa, sezon 10. Cum au sărbătorit Ionela și Robert un an de la logodnă. Tânăra mămică a avut o surpriză specială pent...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun
Antena 3 Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Mireasa, sezon 10. Cum au sărbătorit Ionela și Robert un an de la logodnă. Tânăra mămică a avut o surpriză specială pentru soț
Mireasa, sezon 10. Cum au sărbătorit Ionela și Robert un an de la logodnă. Tânăra mămică a avut o surpriză...
Palatul Regelui Charles din Scoția a fost împodobit pentru Crăciun. Unde își va petrece Majestatea Sa sărbătorile de iarnă
Palatul Regelui Charles din Scoția a fost împodobit pentru Crăciun. Unde își va petrece Majestatea Sa... Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Denisa a acuzat stări de rău și a făcut un test de sarcină în direct. Care este rezultatul
Mireasa, sezon 12. Denisa a acuzat stări de rău și a făcut un test de sarcină în direct. Care este rezultatul
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Sondaj ARP pentru Primăria București: alegerile se pot câștiga cu doar 25% din voturi. Prezența la vot estimată
Sondaj ARP pentru Primăria București: alegerile se pot câștiga cu doar 25% din voturi. Prezența la vot estimată Libertatea.ro
Elon Musk dezvăluie un secret: Dacă vrei să ai succes în viață, trebuie să renunți la 6 obiceiuri
Elon Musk dezvăluie un secret: Dacă vrei să ai succes în viață, trebuie să renunți la 6 obiceiuri Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o!
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o! BZI
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în... Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 2 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 2 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ - Ziua Națională, în cimitirele uitate ale eroilor: „Cin' să vină pe la soldați?” Mormintele de la Valea Plopilor
REPORTAJ - Ziua Națională, în cimitirele uitate ale eroilor: „Cin' să vină pe la soldați?” Mormintele... Jurnalul
5 decembrie: Luna Plină în Gemeni rupe vălurile durerii. Ritualul care deschide mintea, vindecă inima și rescrie destinul
5 decembrie: Luna Plină în Gemeni rupe vălurile durerii. Ritualul care deschide mintea, vindecă inima și rescrie... Kudika
Cum prelungești viața centralei termice cu până la 10 ani. Greșeala ce poate dubla consumul și reduce durata de funcționare
Cum prelungești viața centralei termice cu până la 10 ani. Greșeala ce poate dubla consumul și reduce durata de... Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun
Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun Observator
De ce vine ciclul de 2 ori pe lună? Medic ginecolog: „Nu e normal, mai ales dacă apar și anumite simptome”
De ce vine ciclul de 2 ori pe lună? Medic ginecolog: „Nu e normal, mai ales dacă apar și anumite simptome” MediCOOL
Rețete cu sfeclă roșie. 5 moduri de a găti sfecla roșie ca fel principal
Rețete cu sfeclă roșie. 5 moduri de a găti sfecla roșie ca fel principal HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce spune aspectul burticii de gravidă despre bebelușul tău
Ce spune aspectul burticii de gravidă despre bebelușul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții UseIT
Rețetă cu multe prune și aluat subțire. Augsburger Zwetschgendatschi, un deliciu bavarez
Rețetă cu multe prune și aluat subțire. Augsburger Zwetschgendatschi, un deliciu bavarez Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x