Mireasa, sezon 9. Cum arată Delia cu burtica de gravidă. Ea și Liviu, imagini superbe din vacanță

Delia și Liviu au publicat pe rețelele sociale imagini cu ei din vacanța din Thailanda. Câștigătoarea sezonului 9 Mireasa s-a afișat cu burtica de gravidă, la scurt timp după ce a dat vestea sarcinii la ediția specială Mireasa, organizată de ziua Antenei 1.

Delia și Liviu urmează să devină părinți, veste dată public chiar în emisiunea în care s-au îndrăgostit și au pus bazele familiei lor. Cei doi au publicat pe rețelele sociale fotografii din vacanță, unde tânăra, în rochii lejere, se mândrește cu burtica de gravidă.

Delia și Liviu s-au pozat printre elefanți, cu ecografia bebelușului în mână. Delia este o graviduță superbă, iar burtica începe să se observe din ce în ce mai bine.

Delia și Liviu sunt foarte fericiți mai ales pentru că toate au mers așa cum și-au dorit: mai întâi s-au cununat civil la Mireasa, apoi au făcut cununia religioasă în afara emisiunii, iar apoi tânăra a rămas însărcinată. Copilul lor se va naște în zodia Gemeni.

„Dumnezeu ne-a ajutat să îndeplinim tot ce ne-am dorit. Am zis că ne căsătorim prima dată la Mireasa, după mergem afară și facem nunta, după ne-am stabilit în Marea Britanie și am zis că urmează copii și totul a decurs conform planului. Cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, dar totul e pe drumul cel bun”, a spus Liviu în cadrul ediției speciale Mireasa, difuzată pe 29 noiembrie, când Antena 1 a împlinit 32 de ani de la prima emisie.

„E vremea de copii acum. Ne-am dorit foarte mult să facem întâi cununia religioasă, să avem binecuvântarea divină și după să rămân însărcinată și așa s-a întâmplat. Imediat după nuntă. Normal sunt programată să nasc pe 1 iunie, de Ziua Copilului. Nu știm dacă e fetiță sau băiat deocamdată. Ai noștri au plâns, au fost foarte fericiți”, a spus Delia.

Delia și Liviu s-au stabilit în Marea Britanie. Băiatul lucrează în construcții, iar fata în domeniul logisticii. De banii din premiu încă nu s-au atins, pentru că se gândesc la posibilitatea de a-și lua o casă la un moment dat în Anglia. Totuși, pe viitori cei doi au spus că și-ar dori să se întoarcă în România. Liviu s-a adaptat foarte bine în țara în care plouă des, iar după ce se va naște copilul mama lui, doamna Viorica, va merge în Marea Britanie să-i ajute.

Delia și Liviu s-au cunoscut în sezonul 9 Mireasa și în Marea Finală din 12 iulie 2024 cei doi au spus DA în fața primarului. Familia Negrea a câștigat sezonul 9 Mireasa- În ritmul inimii, iar în august 2025 cei doi au avut parte de o nuntă ca în filme. În 2026 în familia Negrea va fi mai numeroasă!