Chat-ul zilei la Mireasa, 19 decembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din Marea Finală a sezonului 12

Cum te poți alătura chat-ului zilei la Mireasa? Folosește-ți contul tău AntenaPLAY și accesează zona de Comentarii de mai jos.
Poți interacționa cu alți fani ai emisiunii și poți dezbate alături de ei evenimentele importante petrecute la Mireasa.
Îți așteptăm părerile despre finaliștii sezonului 12 și ce se întâmplă în Marea Finală!Finala sezonului 12 Mireasa. Marii absenți de la momentele importante pentru tinerii căsătoriți. Cum a fost dansul cu pă... Finala sezonului 12 Mireasa. Emoționați, Florina și Alex Ifrim și-au rostit jurămintele de iubire. Cum a început poveste...