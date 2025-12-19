Antena Căutare
Chat-ul zilei la Mireasa, 19 decembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din Marea Finală a sezonului 12

Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 19 decembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din Marea Finală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Decembrie 2025, 13:59 | Actualizat Vineri, 19 Decembrie 2025, 14:03
Cum te poți alătura chat-ului zilei la Mireasa? Folosește-ți contul tău AntenaPLAY și accesează zona de Comentarii de mai jos.

Poți interacționa cu alți fani ai emisiunii și poți dezbate alături de ei evenimentele importante petrecute la Mireasa.

Îți așteptăm părerile despre finaliștii sezonului 12 și ce se întâmplă în Marea Finală!

