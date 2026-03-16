Mireasa, sezon 13. Cine este Vlad, noul concurent din casa show-ului matrimonial. A venit însoțit de mama lui, doamna Lili

În ediția de luni din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 16 martie 2026, un nou concurent și-a făcut apariția în casă. Vlad a venit în show-ul matrimonial alături de mama lui, doamna Lili. Iată cu ce se ocupă și cum au reacționat fetele când l-au văzut.

Tânărul a pășit în platoul emisiuni cu un buchet imens de trandafiri roșii. Pentru că ne aflăm în luna martie, acesta și-a dorit să ofere câte o floare fetelor și femeilor din casă, inclusiv celei care i-a dat viață.

„Am zis să vin cu o floricică pentru voi!”, le-a spus băiatul.

Cine este Vlad, noul concurent din casa Mireasa sezon 13. Tânărul a venit însoțit de mama lui, doamna Lili

Vlad, noul concurent de la Mireasa sezonul 13, a venit cu trenul tocmai de la Suceava pentru a-și căuta aleasa inimii. În viața de zi cu zi, tânărul are o profesie la care puțini s-ar fi gândit: artist tatuator. De altfel, acesta este zodia Vărsător și își dorește să se însoare.

De asemenea, reacția fetelor atunci când l-au văzut pe băiat a fost pe măsura așteptărilor. Se pare că tânărul a reușit să-i atragă atenția Paulei, dar și lui Roxi. Cele două concurente au fost filmate în timp ce discutau despre noul venit.

Întrebată de Simona Gherghe dacă este un băiat serios, doamna Lili a oferit un răspuns direct: „După cum l-am crescut, da, e un băiat serios! Cât de puțin se apropie (n.r. de cerințele fetelor din casă)”.

„Am încredere mare în mine și cred că o să găsesc pe cineva care să se ridice la așteptările mele!”, a spus concurentul.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

