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Cine este Ionuț Belu, noul concurent din casa Mireasa. Ce meserie are și ce detaliu neașteptat a dezvăluit despre el

Ionuț Belu este noul concurent de la Mireasa. Are 25 de ani, 1,84 m înălțime și a venit însoțit de mătușa sa. Ce se știe despre el.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 20 Octombrie 2026, 16:13 | Actualizat Marti, 20 Octombrie 2026, 16:23
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Andreea Frățilă a anunțat în ediția din 19 octombrie 2026 că un nou concurent urmează să se alăture emisiunii Mireasa.

Cine este Ionuț Belu, noul concurent de la Mireasa

Cu puțin timp înainte de încheierea show-ului, prezentatoarea a făcut dezvăluirea care i-a luat prin surprindere pe ceilalți concurenți și a stârnit curiozitatea telespectatorilor. Deși a fost discretă și nu a oferit foarte multe informații despre tânăr, câteva detalii au fost suficiente pentru a-i intriga pe cei din casă.

„Este înalt, are tatuaje…”, a început Andreea Frățilă să-l descrie pe noul concurent.

Prezentatoarea a dezvăluit apoi că tânărul nu va veni singur, ci va fi însoțit de mătușa sa, o veste care a stârnit zâmbete în rândul concurenților.

„Vine însoțit de mătușa lui. Așadar, doamnelor, o să aveți și dumneavoastră companie. Hai să vă dau detalii. Are 25 de ani, 1,84 m înălțime, are tatuaje. Spune despre el că este muncitor și perseverent. Atât vă zic”, a spus Andreea Frățilă la finalul ediției din 19 octombrie.

În ediția din 20 octombrie 2026, telespectatorii au avut ocazia să-l cunoască în cele din urmă pe Ionuț Belu, noul concurent de la Mireasa. Tânărul are 25 de ani și o înălțime de 1,84 m, iar tatuajele sale reprezintă unul dintre detaliile dezvăluite încă de la primele informații despre el.

Ionuț se descrie drept o persoană muncitoare și perseverentă, calități care ar putea conta în încercarea de a-și găsi jumătatea în cadrul emisiunii. Un alt element care îl diferențiază de ceilalți concurenți este faptul că a venit însoțit de mătușa sa.

Ce meserie are și ce detaliu neașteptat a dezvăluit despre el

Ionuț Belu, noul concurent de la Mireasa, a vorbit deschis despre trecutul său, relația cu părinții, experiențele profesionale și motivele care au dus la despărțirea de fosta iubită. Tânărul a dezvăluit și ce calități caută la o femeie, dar și că o concurentă din casă i-a atras deja atenția.

Belu se descrie drept un foarte bun ascultător, care consideră că poate oferi sfaturi bune celor din jur. Acesta a povestit că a muncit încă de la o vârstă fragedă pentru a-și câștiga independența financiară, primii bani obținându-i la 17 ani.

Ulterior, a plecat în străinătate pentru a avea un venit mai bun. A ajuns în Germania, unde a lucrat în domeniul HoReCa, în special ca barman, însă, la un moment dat, a decis să se întoarcă în România. După revenire, a încercat să activeze în vânzări și în domeniul barberingului.

Tânărul a recunoscut că, până în prezent, nu a reușit să-și dezvolte propria afacere, printre motive numărându-se lipsa punctualității și a motivației necesare.

În ceea ce privește relația cu părinții, Ionuț spune că lucrurile sunt destul de bune, însă recunoaște că a fost mereu rebel și că preferă să ia singur deciziile importante din viața sa și să își asume consecințele acestora.

De ce s-a despărțit Ionuț Belu de fosta iubită

Noul concurent de la Mireasa a vorbit și despre ultima sa relație, care s-a încheiat în urmă cu șapte luni, după aproape trei ani petrecuți împreună. Potrivit acestuia, gelozia excesivă a fost unul dintre principalele motive care au dus la despărțire.

Ionuț a explicat că este o persoană mai rece din punct de vedere emoțional, iar acest lucru, alături de neînțelegerile tot mai dese, a contribuit la deteriorarea relației. După separare, a traversat o perioadă dificilă, de aproximativ una-două luni, însă acum consideră că este pregătit să înceapă un nou capitol sentimental.

Cum arată femeia ideală pentru Ionuț Belu

Când vine vorba despre partenera ideală, Ionuț Belu spune că nu are un tipar foarte strict, însă a dezvăluit câteva preferințe fizice și trăsături de caracter pe care le consideră importante.

„La aspectul fizic, consider că trebuie să fie brunetă și puțin mai slăbuță, că așa sunt și eu. Ca și caracter, vreau o femeie sinceră, puternică, o femeie care știe ce își dorește”, a spus Belu.

Pentru el, sinceritatea este esențială, iar minciuna este un lucru peste care susține că nu poate trece. Concurentul a mărturisit că are multă iubire de oferit și că își dorește să găsească o persoană alături de care să construiască o relație autentică.

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Mai mult, Ionuț a dezvăluit că există deja o fată în casa Mireasa care i-a atras atenția. Brunetă și cu o siluetă suplă, aceasta pare să se apropie de tiparul fizic pe care tânărul l-a descris. Rămâne de văzut dacă între cei doi se va înfiripa o poveste de iubire.

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