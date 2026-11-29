Sandra, concurenta de la Chefi la cuțite, a devenit mamă la doar 15 ani, iar la 35 de ani este deja bunică. Femeia a povestit cum a fugit de acasă după ce a aflat că este însărcinată.

Povestea impresionantă a Sandrei, concurenta de la Chefi la cuțite care a devenit mamă la 15 ani | Antena 1

Sandra, în vârstă de 35 de ani, a impresionat cu povestea sa de viață la Chefi la cuțite. Concurenta are două fiice, iar cea mare a devenit recent mamă, făcând-o bunică la o vârstă la care multe femei abia își întemeiază o familie. Sandra a povestit și prin ce momente dificile a trecut în adolescență, când a aflat că este însărcinată.

Sandra are 35 de ani și este deja bunică. Fiica ei cea mare a devenit mamă la 20 de ani

În timpul discuției cu jurații, Sandra a povestit că are două fete. Cea mică are 12 ani și a însoțit-o la emisiune, în timp ce fiica cea mare are 20 de ani. Aceasta din urmă a devenit recent mamă, iar nepoțica Sandrei are doar două luni.

Vestea i-a surprins pe cei din platou, mai ales când au aflat că Sandra are numai 35 de ani și este deja bunică.

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Concurenta a explicat că nu își privește nepoțica diferit față de celelalte două fete ale sale. Pentru ea, este încă un copil pe care îl iubește la fel de mult și de care are grijă.

„Am o fetiță de 12 ani, care e aici cu mine. Și mai am o fată mare, de 20 de ani. (...) Am o fată de 20 de ani care, de curând, a devenit și ea mămică. Are o fetiță de două luni”, a povestit Sandra.

Întrebată cum este să fie bunică la o vârstă atât de tânără, femeia a recunoscut că face parte din categoria bunicilor de 35 de ani. Deși rolul este unul nou pentru ea, Sandra spune că își iubește nepoțica la fel de mult ca pe propriile fiice.

Sandra și-a cunoscut primul iubit la 14 ani. Sunt împreună de peste 20 de ani

Un alt detaliu care i-a surprins pe cei din platou a fost povestea de dragoste a concurentei. Sandra a dezvăluit că este împreună cu același bărbat de peste 20 de ani. Mai mult, acesta a fost primul ei iubit și a rămas singurul partener din viața ei.

Cei doi s-au cunoscut pe vremea când Sandra era elevă. Bărbatul locuia vizavi de școala la care învăța ea și era cu patru ani și jumătate mai mare.

„A fost primul meu iubit și ultimul. Cu el am ambele fete și cu el sunt și în prezent”, a mărturisit Sandra.

Femeia a povestit că avea doar 14 ani când a început relația. Părinții ei nu au fost de acord, în special mama sa, care considera că fiica ei era prea mică pentru o astfel de poveste.

Sandra era un copil bun la învățătură și avea note mari. Tocmai de aceea, vestea relației a fost un șoc pentru familie. Părinții au încercat să îi despartă, însă tânăra nu a renunțat la iubitul ei.

„Ai mei nu. Ai lui, da”, a spus concurenta, când a fost întrebată dacă familiile lor au acceptat relația.

De ce a fugit Sandra de acasă când a aflat că este însărcinată

Cele mai dificile momente au venit atunci când Sandra a aflat că este însărcinată. La acea vreme, relația cu iubitul ei era încă la început, iar părinții îi interziseseră să se mai întâlnească cu el.

Când a aflat că va deveni mamă, adolescenta s-a speriat de reacția familiei și a decis să fugă de acasă.

„Noi eram prieteni de jumătate de an, ca să zic așa. Nu aveam voie nici să fiu prietena lui. Deja îmi interzisese lucrul acesta. Și când am aflat că sunt și însărcinată, am zis: «Nu, mă omoară mama!». Și pur și simplu am fugit”, a povestit Sandra.

Mama ei a fost foarte afectată de veste și nu a fost de acord nici cu decizia de a păstra copilul. În acea perioadă, au existat mai multe conflicte în familie. Sandra a povestit că mama sa a încercat în repetate rânduri să o aducă acasă, însă ea pleca din nou.

Situația a ajuns inclusiv în atenția poliției, după ce mama tinerei a dat-o în urmărire.

„Păi, dacă m-a dat în urmărire, eu nu ieșeam din ascunzătoare de frică să nu mă ia. M-a căutat poliția, m-a găsit până la urmă, am dat declarații. A văzut că m-am dus de bunăvoie, practic”, a explicat concurenta de la Chefi la cuțite.

Ulterior, mama ei și-a retras plângerile, la rugămințile Sandrei. Femeia a recunoscut că, la acea vârstă, nu înțelegea pe deplin teama și reacția mamei sale. Era convinsă că știe ce este mai bine pentru ea și nu înțelegea de ce familia se opunea.

Sandra spune că acum își înțelege mama

La 35 de ani, Sandra privește lucrurile diferit. Experiența prin care a trecut fiica ei cea mare, care a devenit mamă la 20 de ani, a ajutat-o să înțeleagă mai bine reacția mamei sale din trecut.

Concurenta a mărturisit că nici ea nu a fost de acord cu faptul că fiica ei a devenit mamă atât de tânără. Abia atunci a înțeles cât de greu trebuie să îi fi fost mamei sale când a aflat că ea urma să nască la doar 15 ani.

„Acum o înțeleg, pentru că mie mi-a fost greu când a devenit fetița mea mamă la 20 de ani și n-am fost de acord. Și acum înțeleg perfect. Dar atunci nu înțelegeam. Atunci mi se părea că eu am dreptate și că nu înțeleg de ce nu mă lasă să fac ce știu eu că e mai bine”, a spus Sandra.

Povestea concurentei de la Chefi la cuțite este una cu multe momente dificile, dar și cu o relație de dragoste care a rezistat în timp. Astăzi, Sandra are 35 de ani, două fiice și o nepoțică de două luni, pe care o iubește la fel de mult ca pe copiii săi.