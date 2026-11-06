Cum arată clasamentul publicului la Mireasa. Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 6 noiembrie 2026

Simona Gherghe a dezvăluit clasamentrul publicului în gala din 6 noiembrie 2026! Descoperă cine sunt Mirele, Mama și Mireasa săptămânii.

O nouă săptămână s-a încheiat în casa Mireasa sezonul 14, show din programul TV al Antenei 1, și concurenții au avut ocazia să se cunoască mai bine, dar nu au lipsit nici situațiile tensionate, certurile sau dezvăluirile.

A fost și liniște, dar au fost și foarte multe momente tensionate între concurenți.

Anne-Mary și Veronica au fost la un pas să sară la bătaie și au manifestat un comportament agresiv, motiv pentru care Simona Gherghe le-a sancționat și a anunțat că au intrat într-o cursă de eliminare.

Adrian și Maria au avut parte de discuții tensionate din cauza faptului că tânărul nu o vede pe Anne ca fiind o bună prietenă pentru iubita lui.

Ronaldo a fost nevoit să părăsească emisiunea din cauza faptului că tatăl său se confruntă cu probleme de sănătate.

Un nou concurent a intrat în casa Mireasa. Tânărul, pe nume Claudio, a început să se apropie de Anne.

Tot în această săptămână a avut loc task-ul cabinei telefonice și Alberto a avut a avut o reacție violentă, ce a fost aspru criticată nu doar de Simona Gherghe, ci și de mulți dintre concurenții din casa Mireasa.

A fost o săptămână plină pentru concurenți. Descoperă cum a votat publicului și cum arată astfel clasamentul din gala Mireasa de vineri, 6 noiembrie 2026.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 6 noiembrie 2026

În Gala Mireasa din 6 noiembrie 2026, Simona Gherghe a anunțat care este clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 fete, TOP 3 băieți și află cine este mama săptămânii:

Mama săptămânii este: doamna Elia

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Anne

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa s-a clasat: Claudia

Fata Săptămânii este: Alexandra

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Alberto

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se află: Valentin

Băiatul Săptămânii este: Radu

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.